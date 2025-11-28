Poplave i klizišta koja su pogodila Sumatru u Indoneziji odnijele su najmanje 174 života, a kako nestalo se vodi najmanje 59 ljudi
Bujične poplave i klizišta na indonežanskom ostrvu Sumatra odnijele su živote najmanje 174 ljudi, anajmanje 59 se vodi kao nestalo dok spasioci tragaju u rekama i ruševinama sela za tijelima i mogućim preživjelima.
Monsunske kiše tokom prošle nedelje dovele su do izlivanja rijeka iz korita u provinciji Severna Sumatra u utorak. Poplava je prošla kroz planinska sela, odnijela ljude i potopila više od 2.000 kuća i zgrada, saopštila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama. Skoro 5.000 stanovnika pobjeglo je u vladina skloništa.
Scenes coming from West Sumatra in Indonesia today due to floodings affecting the region, where torrential rains also triggered landslides in Central Aceh.— Massimo (@Rainmaker1973)November 27, 2025
[ Saniangbaka, Solok Regency]pic.twitter.com/xcVReDZd4M
Televizijski izvještaji prikazuju spasioce kako koriste pneumatske čekiće, kružne testere, poljoprivredni alat, a ponekad i gole ruke, da kopaju u područjima obilježenim gustim blatom, kamenjem i iščupanim drvećem. Spasioci u gumenim čamcima pretraživali su rijeku i pomagali djeci i starijim osobama koje su bile prinuđene da se popnu na krovove poplavljenih kuća i zgrada. U provinciji Sjeverna Sumatra broj žrtava porastao je na 37, dok su spasioci u četvrtak pronašli još tijela, rekao je portparol pokrajinske policije Feri Valintukan u saopštenju. Spasioci su tragali za 52 stanovnika koji su prijavljeni kao nestali, ali su klizišta, nestanci struje i nedostatak telekomunikacija otežali napore potrage, rekao je on.
Landslides and floods caused by heavy rainfall in the Sibolga, North Sumatra, Indonesia pic.twitter.com/XAY65k6bOs— Disaster News (@Top_Disaster)November 25, 2025
„Sa mnogim nestalima i nekim udaljenim područjima koja su i dalje nedostupna, broj žrtava će vjerovatno porasti“, rekao je Valintukan.
Sedamnaest tijela je pronađeno do četvrtka u okrugu Južni Tapanuli i osam tijela u gradu Sibolga, rekao je Valintukan. U susjednom okrugu Centralni Tapanuli, klizišta su pogodila nekoliko kuća, usmrtivši najmanje jednu četvoročlanu porodicu, kao i jednu osobu pronađenu mrtvu u poplavama u gradu Padang Sidempuan.
Spasioci su takođe pronašli dva tijela u okrugu Pakpak Barat i tragali su za pet osoba koje su prijavljene kao nestale u Humbang Hasundutanu, gdje su četvoro seljana poginula u klizištima, rekao je Valintukan. Najmanje jedan stanovnik je poginuo kada su blato i krš udarili u glavni put na malom ostrvu Nias, dodao je.
Heavy rains across Indonesia, Malaysia and southern Thailand have inundated cities, trapped thousands and caused deadly landslides.— AFP News Agency (@AFP)November 28, 2025
At least 111 people have died in Indonesia, and a hospital in southern Thailand has announced its morgue is fullhttps://t.co/qge95hbIhfpic.twitter.com/nVRGXbenfo
Poplave su se dešavale i na drugim djelovima ogromnog arhipelaga, uključujući Aćeh i Zapadnu Sumatru, gdje su hiljade kuća poplavljene, mnoge do krovova, saopštila je agencija za katastrofe.
Spasioci su do četvrtka pronašli najmanje devet tijela nakon što su klizišta izazvana bujičnim kišama pogodila tri sela u Centralnom Aćehu u sredu, rekao je šef okruga Halili Joga, koji je pozvao lokalnu agenciju za katastrofe da rasporedi bager kako bi izvukla najmanje dvije osobe zatrpane pod blatom.
Agencija za ublažavanje katastrofa u Aćehu saopštila je da je skoro 47.000 ljudi raseljeno zbog poplava u provinciji, primoravajući oko 1.500 stanovnika da pobjegnu u privremena skloništa.
Severe floods and landslides kill 79 people on Indonesia’s Sumatra island— Anadolu English (@anadoluagency)November 28, 2025
⛑️ Rescue operations continue as 100 people remain missing, while the island remains under severe weather conditions due to monsoon rainspic.twitter.com/0Y6r5Xsqfw
Poplave u provinciji Zapadna Sumatra potopile su hiljade domova, uključujući više od 3.300 kuća u okrugu Padang Pariaman, primoravajući oko 12.000 stanovnika da pobjegnu u privremena skloništa, saopštila je lokalna agencija za ublažavanje katastrofa.
(Kurir.rs/Gardijan/Rojters/Prenijela: M. V.)