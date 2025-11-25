Rustem Umerov (43),poznat po borbi protiv korupcije i pregovorima sa Rusijom, vodi ukrajinsku delegaciju u Istanbulu i pristao je na američki plan za mirovni sporazum, potvrđuju mediji.

Rustem Umerov (43), ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost, u ime Zelenskog pristao na američki plan za kraj rata u Ukrajini, javljaju mediji.

Američki zvaničnik i ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost Rustem Umerov naveli su da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" posredovan od administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, kako bi se zaustavila skoro četvorogodišnja ruska ofanziva.

Ko je Rustem Umerov?

Rustem Umerov, trenutni ukrajinski savjetnik za nacionalnu bezbjednost, ima 43 godine i postao je ministar odbrane u septembru 2023. godine, nasledivši Oleksija Reznikova usred pokušaja da se obnovi povjerenje u vojni sektor i ubrza borbena efikasnost.

Njegovo imenovanje nije prošlo nezapaženo: Umerov je krimski Tatar, musliman i jedan od najistaknutijih predstavnika te manjinske zajednice koja je pretrpjela višestruke progone, od staljinističkih deportacija do represije pod ruskom okupacijom posle aneksije Krima 2014. godine.

Zelenskijev izbor Umerova je tada široko protumačen kao politička poruka - ne samo Moskvi, već i njenim saveznicima: Ukrajina ne odustaje od Krima i spremna je da to pokaže kroz kadrovska rešenja na najvišem nivou. BBC ga je tada opisao kao nekoga "ko razumije osjetljivost teritorijalnih i etničkih pitanja bolje od bilo koga drugog u ukrajinskoj vladi".

Borac protiv korupcije

Prije nego što je imenovan za šefa Ministarstva odbrane, Umerov je rukovodio Fondom za državnu imovinu, gdje se proslavio kao borac protiv korupcije.

Ali je stekao međunarodni ugled kao pregovarač u ranim fazama rata, posebno u razmeni zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Takođe je bio član ukrajinske delegacije na pregovorima sa Rusijom u Belorusiji i Turskoj 2022. godine, koji su kasnije propali.

Umerov je poznat kao diskretan, operativan i nenametljiv pregovarač, ali i čovjek koji ima direktan pristup vrhu države. Njegovo porijeklo iz grada Samarkanda (današnji Uzbekistan), odakle je mnogo krimskih Tatara deportovano pod Staljinom, dodatno ga simbolično pozicionira u borbi za teritorijalni integritet Ukrajine.

Ključna veza sa Krimom

Retko govori o sebi u intervjuima, ali je više puta isticao da mu je cilj da vrati Krim ne samo politički, već i kulturno i identitetski, da osigura bezbjednost ukrajinskim muslimanima i da obnovi prekinute istorijske niti svog naroda.

Njegovo prisustvo na današnjim pregovorima u Istanbulu jasno pokazuje da Ukrajina ne dolazi u Tursku da kapitulira, već da pokaže konstruktivnu volju i odlučnost. Umerov je, barem za sada, čovjek kome Volodimir Zelenski vjeruje da će voditi najtežu vrstu razgovora - onaj u kojem se rat pokušava pronaći kako bi se pronašlo političko rešenje, bez kompromisa po pitanju ukrajinskog suvereniteta.

Podsjetimo, Volodimir Zelenski je u subotu, 22. novembra potpisao ukaz o formiranju ukrajinske delegacije koja će učestvovati u pregovorima sa SAD.

U sastav delegacije uključeni su: šef kabineta predsjednika Andrij Jermak kao šef delegacije, sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Kirilo Budanov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Andrej Hnatov, šef Spoljne obavještajne službe Oleg Ivaščenko, prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, prvi zamenik sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost Jevgenij Ostrjanski, zamjenik načelnika SBU Oleksandr Poklad i savjetnik šefa predsjedničkog kabineta Aleksandr Bevz.

