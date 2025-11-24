Više muslimanskih senatorki burno je reagovalo kada je Hanson sa burkom ušla u salu parlamenta, a sjednica je obustavljena kada je ona odbila da je skine.

Izvor: MICK TSIKAS/AAP Image

Australijska krajnje desničarska senatorka Polin Hanson pojavila se danas u parlamentu te zemlje sa burkom, u svom nastojanju da zabrani muslimansku odjeću za žene kojom se pokriva cijelo tijelo i lice u javnosti, prenosi Rojters.

Hanson je nosila burku ubrzo nakon što joj je odbijen zahtjev da predstavi zakon kojim bi se zabranile burke i druga pokrivala za cijelo lice na javnim mjestima u Australiji.

To je bio drugi put da je Hanson koristila burku, koju nose neke muslimanke, u parlamentu u nastojanju da zabrani njihovo javno nošenje.

Breaking: The Senate has been suspended after One Nation Senator Pauline Hanson entered the chamber wearing a burqa and refused to remove it despite objections from multiple senators and the President of the Senate.



Pauline Hanson remained defiant, refusing to comply with the…pic.twitter.com/sQvOsCCVaE — Rukshan Fernando (@therealrukshan)November 24, 2025

"Ovo je rasistička senatorka, koja pokazuje očigledan rasizam“, rekla je muslimanka Mehrin Faruki, senatorka Zelenih iz države Novi Južni Vels.

Hanson je rekla da je nosila burku u znak protesta zbog toga što je Senat odbio njen predloženi zakon.

"Dakle, ako parlament to ne zabrani, pokazaću ovu represivnu, radikalnu, nereligioznu haljinu za glavu koja rizikuje našu nacionalnu bezbijednost i zlostavljanje žena u našem parlamentu kako bi svaki Australijanac znao šta je u pitanju. Ako ne žele da je nosim - zabraniti burku", navela je Hanson u pisanoj izjavi.

(Euronews/MONDO)