Sudija Heder Halet je rekla da Džonson nije shvatio ozbiljnost virusa koji se pojavio početkom 2020. i da su ga ometali drugi poslovi vlade.

Izvor: Profimedia

Bivši britanski premijer Boris Džonson nadgledao je toksičan, haotičan i neodlučan odgovor na pandemiju kovida-19, a odlaganje zatvaranja zemlje rezultiralo je sa oko 23.000 dodatnih smrtnih slučajeva, zaključeno je danas u izvještaju sprovedene javne istrage.

Velika Britanija je zabeležila više od 230.000 smrtnih slučajeva od kovida-19, sličnu stopu smrtnosti kao Sjedinjene Države i Italija, ali višu nego druge zemlje u zapadnoj Evropi, te se još uvijek oporavlja od nastalih ekonomskih posledica.

Istraga, koju je Džonson naredio u maju 2021, dala je oštru procjenu odgovora njegove vlade na kovid-19, kritikujući njegovo neodlučno vođstvo, njegov kabinet u Dauning stritu zbog kršenja sopstvenih pravila, a dio kritika bio je usmjeren na njegovog glavnog savjetnika Dominika Kamingsa.

"Toksična i haotična kultura"

"U samom centru britanske vlade vladala je toksična i haotična kultura tokom pandemije", navela je u svom izvještaju predsednica istrage, bivši sudija Heder Halet.

Halet je rekla da Džonson nije shvatio ozbiljnost virusa koji se pojavio početkom 2020. i da su ga ometali drugi poslovi vlade. Britanija je u to vreme bila opterećena pregovorima o izlasku iz Evropske unije.

Džonson je pred odborom 2023. rekao da je njegova vlada "uveliko potcijenila" rizike i da razumije bijes javnosti.

Da je Britanija zatvorila zemlju 16. marta, samo nedelju dana ranije nego što je stvarno uradila, broj smrtnih slučajeva u prvom talasu do jula smanjio bi se za oko 23.000, odnosno za 48 procenata, navodi se u izvještaju.

(Index/MONDO)