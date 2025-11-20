Požar je izbio u jednom od paviljona na klimatskom samitu COP30, blizu kineskog štanda, a vatrogasna služba je brzo pozvana.

Izvor: X/disclosetv/Printscreen

Stravičan požar izbio je danas u Plavoj zoni na klimatskom samitu COP30 u Belemu u Brazilu.

Požar je izazvao paniku među delegatima, koji su bili u oblasti sa ograničenim pristupom, koja je posvećena zvaničnim pregovorima između zemalja.

Vatra je buknula oko 14 časova, a na snimcima se vidi kako delegati u panici pokušavaju da napuste područje. Obezbjeđenje je odmah krenulo da evakuiše zonu.

Prema prvim informacijama, povrijeđenih nema.

NOW - Fire at COP30 "Climate Summit" in Brazil.pic.twitter.com/zL4942BxER — Disclose.tv (@disclosetv)November 20, 2025

Prema riječima ministra turizma, Celsa Sabina, požar je stavljen pod kontrolu. Požar je izbio u jednom od paviljona, blizu kineskog štanda, a vatrogasna služba je brzo pozvana. Još uvijek nema informacija o tome kako je požar krenuo.

Sabina je rekao da će organizatori samita "dati mišljenje o nastavku pregovora" i da li će učesnici moći da se vrate u Plavu zonu danas ili tek sjutra.

"Standardna procedura je da se evakuiše oblast, ovdje smo sa hiljadama ljudi", rekao je ministar turizma.

Brasil : Incêndio em um dos pavilhões da COP30 em Belém.pic.twitter.com/JtjjtUnU4f — Ivan Kleber (@lordivan22)November 20, 2025

On je pojasnio da su materijali korišćeni za oblaganje paviljona na lokaciji napravljeni od materijala koji usporavaju plamen i otporni su na vatru.

Sabino je takođe naglasio da požar može da se desi bilo gdje se održava veliki događaj poput COP-a.

"Nije zato što je u Belemu… Ovaj požar bi se mogao dogoditi bilo gdje na planeti Zemlji. Stanovnici Beleme više ne mogu da tolerišu ovu vrstu predrasuda", rekao je on.

Podsjetimo, desetine protestanata iz redova starosjedioca blokirali su u petak ujutro glavni ulaz na klimatski samit COP30 u Brazilu, prisilivši izaslanike da koriste sporedni ulaz kako bi nastavili pregovore o borbi protiv klimatskih promjena.

Na ovaj potez su se odlučili kako bi skrenuli pažnju na svoj zahtjev da vlada zaustavi projekte koji uništavaju Amazonsku prašumu.

