Američki predsjednik Donald Tramp priznao je pad rejtinga nakon skandala sa Epstinom,

Američki predsjednik Donald Tramp danas je učinio nešto što retko radi, priznao je da mu je pao rejting u anketama. Pritisnut rastućim nezadovoljstvom građana zbog visokih životnih troškova i afere Epstin, Tramp je govorio o poteškoćama koje ima sa svojom političkom bazom u inače živahnom govoru poslovnim liderima i zvaničnicima iz Saudijske Arabije.

Njegova podrška pala je na 38 procenata, najniže od povratka na funkciju u januaru, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa objavljena ove nedelje.

"Moj rejting u anketama je upravo pao, ali kod pametnih ljudi je značajno porastao", izjavio je Tramp.

Neslaganje oko imigracione politike

Prema njegovim riječima, ugled mu je opao kod konzervativnih saveznika koji se ne slažu sa njegovim stavom da su kvalifikovani strani radnici potrebni za razvoj ključnih industrija u zemlji.

"Uvijek trpim malo kritika od svog naroda, ljudi koji me vole i ljudi koje ja volim. Ponekad su potpuno u pravu", dodao je Tramp.

Neki konzervativci krive imigraciju za oduzimanje radnih mjesta Amerikancima, smanjenje njihovih plata i uskraćivanje mogućnosti da konkurišu u brzorastućim industrijama, prenosi Index. Tramp, koji je i sam nepopustljiv po pitanju imigracije, kaže da strani radnici pomažu u obuci američkih radnika za poslove u tim industrijama.

"Oni su nevjerovatne patriote, ali ne razumiju da naše ljude treba učiti", rekao je Tramp govoreći o svojim saveznicima.

Niža podrška kod ispitanika sa diplomom

Ankete Reutersa/Ipsosa redovno pokazuju da je Trampova podrška niža među Amerikancima sa fakultetskim obrazovanjem nego među onima koji nisu diplomirali.

U ovoj nedeljnoj anketi, samo 33 procenta ispitanika sa fakultetskom diplomom odobrava Trampovo djelovanje, u odnosu na 42 procenta onih bez fakultetskog obrazovanja.