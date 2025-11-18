Pripreme su navodno koordinisane na daljinu. Kamera je navodno bila sakrivena u vazi za cvijeće.

Ruska Federalna služba bezbijednosti tvrdi da je spriječila pokušaj atentata na bivšeg ministra odbrane Sergeja Šojgua. Uhapšene su tri osobe. "U Moskvi je spriječen pokušaj atentata na visokog ruskog zvaničnika", rekli su.

Ovo saopštenje bezbjednosne službe FSB nedavno je dospjelo na naslovne strane vijesti u Rusiji. U početku vlasti nisu otkrile na koga je bio usmjeren planirani napad. Sada novinski portal MKRU izvještava da je meta napada očigledno bio bivši ministar odbrane Sergej Šojgu (70).

Atentat je navodno planiran na groblju Trojekurovo, gdje je Šojgu navodno posjetio porodične grobove, piše Blik. Prema FSB-u, iza plana napada stajale su ukrajinske obavještajne službe.

Pripreme su navodno koordinisane na daljinu. Kamera je navodno bila sakrivena u vazi za cvijeće. FSB je saopštio da su strani organizatori nameravali da koriste uređaj kako bi navodili osumnjičene počinitelje.

Informacije FSB-a ne mogu se nezavisno provjeriti. Ukrajinska obavještajna služba je u početku odbila da komentariše izvještaj FSB-a. Sergej Šojgu je bio ruski ministar odbrane do maja 2024. Trenutno je na čelu Ruskog savjeta bezbijednosti.

Šojgu je poznat po bliskom prijateljstvu sa Putinom, promociji vojno-patriotskog obrazovanja i interesovanju za istoriju i arheologiju. Ima čin generala vojske i nosilac je najvišeg ruskog odlikovanja, Heroja Ruske Federacije.

Šojgu je među onima koji često upozoravaju na mogući nuklearni sukob. Nedavno je u jednom rekao da opasnost od oružanog sukoba između nuklearnih sila raste.

"U kontekstu rastućeg sukoba i pogoršanja geopolitičkog rivalstva u svijetu, rastu rizici nasilnih sukoba između glavnih država, uključujući i učešće nuklearnih sila", rekao je Šojgu.