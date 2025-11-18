Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila već ozbiljno urušavaju prihode Rusije od nafte, obaraju cijene na višegodišnje minimume i tjeraju ključne kupce poput Indije i Kine da obustave narudžbine za decembarske isporuke.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da sankcije uvedene protiv ruskih naftnih kompanija Rosnjefta i Lukoila već umanjuju prihode Rusije od nafte i da će vjerovatno dugoročno da smanje količinu ruske nafte na tržištu.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) navela je da analiza uticaja sankcija, uvedenih 22. oktobra, pokazuje da mjere smanjuju ruske prihode obaranjem cijena ruske nafte, čime se ograničava sposobnost Moskve da finansira rat u Ukrajini, prenio je Rojters.

Sankcije predviđaju da kompanije do 21. novembra obustave poslovanje sa Rosnjeftom i Lukoilom, uz rizik isključenja iz finansijskog sistema zasnovanog na dolaru za one koje ih prekrše.

OFAC je naveo da se više vrsta ruske sirove nafte prodaje po višegodišnje najnižim cijenama, kao i da je gotovo desetak velikih indijskih i kineskih kupaca najavilo obustavljanje kupovine za decembarske isporuke.

Podaci LSEG Workspace-a pokazuju da je cijena vrste Urals iz Novorosijska 12. novembra iznosila 45,35 dolara po barelu, najniže od marta 2023. godine, dok je kasnije porasla na 47,01 dolar nakon nastavka utovara u luci.

Rojters je ranije prenio da su popusti na rusku naftu porasli zbog smanjenih kupovina u Indiji i Kini u odgovoru na američke sankcije.

Portparol Ministarstva finansija rekao je da sankcije "iscrpljuju" ruske ratne kapacitete i da je Vašington spreman da preduzme dodatne mjere "kako bi se okončalo besmisleno ubijanje" u Ukrajini.