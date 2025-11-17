Žena (31) navodno je utopila svoje petonedeljno dijete u kadi nakon svađe sa ocem, a potom mu poslala jezivu poruku. Policija je majku brzo pronašla, a ona je priznala zločin.

Izvor: Profimedia/AFP

Tragičan incident potresao je mali grad Baje u Francuskoj, nakon što je žena (31) navodno utopila svoje petonedeljno dijete u kadi, i to nakon svađe sa ocem djeteta, prenio je Miror.

Prema saopštenju policije, sukob između roditelja trajao je od petka uveče do ranih jutarnjih časova. Otac je tada napustio stan da se smiri, a tužioci tvrde da je majka u tom periodu izvršila ubistvo. Nakon zločina, napustila je stan i poslala ocu djeteta jezivu poruku.

Tužilac Žoel Garig saopštio je: "Nakon svađe, otac je izašao napolje da se smiri. Tada je ubila svoje dijete. Napustila je stan i poslala poruku svom partneru da mu kaže šta je upravo uradila". Otac se potom vratio i otkrio da je majka djeteta nestala.

"U našem gradu se rađa samo nekoliko beba mjesečno"

Policija je majku pronašla na ulici manje od sat vremena nakon incidenta. Prema navodima tužilaštva, ona je priznala da je ubila svoje petonedeljno dijete.

Ovaj užasni događaj izazvao je dubok šok, dok tužioci nastavljaju istragu i pripremaju optužnicu za ubistvo maloljetnog djeteta.. Očekuje se da će u nedelju popodne majka djeteta biti izvedena pred sudiju u Kenu kao i da će biti optužena za ubistvo. Ukoliko bude osuđena, mogla bi da dobije doživotnu kaznu zatvora.

Njeno ime nije objavljeno jer je pod zaštitom suda. Arno Tankerel, zamjenik gradonačelnika, izrazio je šok zajednice: "Svi smo u šoku. U našem gradu se rađa samo nekoliko beba mjesečno".