Stotine hiljada Filipinaca zatražilo je odgovornost na skupu u Manili zbog korupcije u oblasti zaštite od poplava, u koju su navodno umiješani članovi Kongresa i državni službenici.

Izvor: Daniel Ceng / AFP / Profimedia

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestu se okupilo oko 320.000 ljudi.

Razne grupe protestovale su tokom posljednjih mjeseci nakon otkrića da su hiljade projekata odbrane od poplava bile lošeg kvaliteta, nepotpune ili jednostavno nisu postojale iako je na njih potrošen novac.

Vladini inženjeri, zvaničnici službi za javne radove i rukovodioci građevinskih kompanija svjedočili su pod zakletvom pred Senatom i komisijom za utvrđivanje činjenica o tome da su članovi Kongresa i zvaničnici Odjeljenja za javne radove i auto-puteve primali mito.

Mito su davale građevinske kompanije da bi dobile unosne ugovore i izbjegle odgovornost. Većina osumnjičenih negirala je optužbe.

(Mondo.ba)