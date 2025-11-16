Nova generacija dronova mijenja lice ratovanja

Izvor: Print screen

Kineska Narodnooslobodilačka armija (PLA) predstavila je novu generaciju četvoronožnih borbenih dronova, poznatih kao „roboti vukovi“, koji bi mogli biti prvi talas napada u slučaju invazije na Tajvan. Roboti su prikazani tokom velikih vojnih vježbi, gdje su simulirali napad na utvrđene položaje na plaži, pod podrškom artiljerije i vazdušnih dronova.

China Preparing to Unleash 'Robot Wolves' with Guns in Any Invasion of Taiwanhttps://t.co/bSvOCsmZZIpic.twitter.com/ldCdDGPF3A — CapitalDistrictSCOPE (@CDSCOPE)November 15, 2025

Ovi autonomni „psi“ koriste vještačku inteligenciju za međusobnu koordinaciju, a tipična jedinica uključuje izviđački dron, dva naoružana robota i jednog koji nosi municiju. Roboti mogu da savladaju bodljikavu žicu i druge prepreke, a domet im je oko dva kilometra od komandnih jedinica smještenih u vojnim kamionima.

Kina planira da ove robote uključi u modernizovani arsenal, pokušavajući da primijeni iskustva iz rata u Ukrajini, gdje su rojevi dronova igrali ključnu ulogu u lokalizovanim napadima. Ipak, vojni analitičari upozoravaju da roboti i dalje zahtijevaju podršku ljudskih trupa i da su ranjivi na protivvazdušnu i artiljerijsku vatru.

In China’s planning for numerous landings necessary for an invasion of Taiwan, the People’s Liberation Army (PLA) has revealed its new tactic – a drone-led assault with “robot wolves” as the first wave of attack. Read more:https://t.co/zu3WPjIyKXpic.twitter.com/ydaztBfEiM — The Australian (@australian)November 15, 2025

Ovo je dio šire strategije kineske vojske pod vođstvom predsjednika Si Đinpinga, koja uključuje modernizaciju aviona, raketa i brodova i nastoji da smanji tehnološki jaz u odnosu na SAD. Stručnjak Timoti Riter iz Američkog centra za mornaričke analize navodi da besposadni sistemi i autonomni dronovi mijenjaju način ratovanja širom svijeta, a Kina sada ubrzano dostiže vodeće vojske u ovoj oblasti.

„Roboti vukovi“ prvi put su prikazani prošle godine na vazdušnom mitingu, a zatim i na vojnoj paradi povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Njihova uloga u potencijalnoj invaziji na Tajvan predstavlja kombinaciju amfibijskih jedinica i visokotehnološkog arsenala, što pokazuje koliko PLA ulaže u modernizaciju svojih vojnih kapaciteta.