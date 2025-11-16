Nova generacija dronova mijenja lice ratovanja
Kineska Narodnooslobodilačka armija (PLA) predstavila je novu generaciju četvoronožnih borbenih dronova, poznatih kao „roboti vukovi“, koji bi mogli biti prvi talas napada u slučaju invazije na Tajvan. Roboti su prikazani tokom velikih vojnih vježbi, gdje su simulirali napad na utvrđene položaje na plaži, pod podrškom artiljerije i vazdušnih dronova.
China Preparing to Unleash 'Robot Wolves' with Guns in Any Invasion of Taiwanhttps://t.co/bSvOCsmZZIpic.twitter.com/ldCdDGPF3A— CapitalDistrictSCOPE (@CDSCOPE)November 15, 2025
Ovi autonomni „psi“ koriste vještačku inteligenciju za međusobnu koordinaciju, a tipična jedinica uključuje izviđački dron, dva naoružana robota i jednog koji nosi municiju. Roboti mogu da savladaju bodljikavu žicu i druge prepreke, a domet im je oko dva kilometra od komandnih jedinica smještenih u vojnim kamionima.
Kina planira da ove robote uključi u modernizovani arsenal, pokušavajući da primijeni iskustva iz rata u Ukrajini, gdje su rojevi dronova igrali ključnu ulogu u lokalizovanim napadima. Ipak, vojni analitičari upozoravaju da roboti i dalje zahtijevaju podršku ljudskih trupa i da su ranjivi na protivvazdušnu i artiljerijsku vatru.
In China’s planning for numerous landings necessary for an invasion of Taiwan, the People’s Liberation Army (PLA) has revealed its new tactic – a drone-led assault with “robot wolves” as the first wave of attack. Read more:https://t.co/zu3WPjIyKXpic.twitter.com/ydaztBfEiM— The Australian (@australian)November 15, 2025
Ovo je dio šire strategije kineske vojske pod vođstvom predsjednika Si Đinpinga, koja uključuje modernizaciju aviona, raketa i brodova i nastoji da smanji tehnološki jaz u odnosu na SAD. Stručnjak Timoti Riter iz Američkog centra za mornaričke analize navodi da besposadni sistemi i autonomni dronovi mijenjaju način ratovanja širom svijeta, a Kina sada ubrzano dostiže vodeće vojske u ovoj oblasti.
„Roboti vukovi“ prvi put su prikazani prošle godine na vazdušnom mitingu, a zatim i na vojnoj paradi povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Njihova uloga u potencijalnoj invaziji na Tajvan predstavlja kombinaciju amfibijskih jedinica i visokotehnološkog arsenala, što pokazuje koliko PLA ulaže u modernizaciju svojih vojnih kapaciteta.
Black Mirror becomes reality after China readies ‘robot wolves’ to swarm Taiwanese beaches.— Grukie.com (@Grukies)November 15, 2025
China has carried out staged ground invasions using ‘robot wolves’ amid fears it is preparing to invade Taiwan.
In scenes reminiscent of 2017 Black Mirror episode, Metal Head, footage…pic.twitter.com/hFalixWblQ