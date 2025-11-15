Majkrosoft je saopštio da je globalno usvajanje vještačke inteligencije usko povezano sa ekonomijom zemlje.

Izvor: Youtube/Kare11

Evropljani prihvataju vještačku inteligenciju – ali neke zemlje su više zainteresovane od drugih, pokazuju novi podaci. Od pokretanja OpenAI-jevog ChatGPT-a 2022. godine, više od 1,2 milijarde ljudi širom svijeta koristilo je AI alate, prema izvještaju kompanije Microsoft.

To je brža stopa usvajanja nego kod drugih glavnih tehnologija, uključujući internet, personalni računar i pametni telefon.

Danas je Evropska unija na čelu usvajanja vještačke inteligencije, posebno njene najbogatije zemlje, navodi se u izvještaju. Irska prednjači u bloku, sa 41,7% ljudi koji redovno koriste vještačku inteligenciju u svakodnevnom životu ili na poslu.

Slijede Francuska (40,9%) i Španija (39,7%).

Na drugom kraju spektra bile su Rumunija (15,3%) i Grčka (17,7%), gdje su ljudi u EU najmanje vjerovatno da koriste vještačku inteligenciju u svakodnevnom životu ili na poslu.

Gledajući van EU, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo takođe spadaju među najveće korisnike vještačke inteligencije: 45,3% Norvežana i 36,4% Britanaca redovno koristi AI, navodi se u izvještaju.

Microsoft je saopštio da je globalno usvajanje vještačke inteligencije usko povezano sa ekonomijom zemlje. Na globalnom sjeveru usvajanje je oko 23%, u poređenju sa 13% na globalnom jugu.

Usvajanje vještačke inteligencije takođe je bilo brže u zemljama sa snažnom elektroenergetskom, komunikacionom i računarskom infrastrukturom. Međutim, skoro četiri milijarde ljudi širom svijeta živi u regionima gdje ovi faktori i dalje predstavljaju izazov.

„Podjela se ne može pripisati samo pristupu alatima vještačke inteligencije; ona odražava šire razlike u infrastrukturi, obrazovanju i jeziku“, navodi se u izvještaju.

Studija: 41,8 odsto italijanskih tinejdžera zatražilo pomoć od vještačke inteligencije

Više od 41 odsto italijanskih tinejdžera u situacijama tuge, usamljenosti ili anksioznosti obratilo se vještačkoj inteligenciji (AI) za pomoć, pokazali su podaci studije Atlasa djetinjstva organizacije „Save the Children“.

Istraživanje pokazuje da više od 42 odsto mladih traži savjet o važnim životnim odlukama, prenijela je Ansa.

Više od 92 odsto ispitanih tinejdžera uzrasta od 15 do 19 godina koristi AI alate, dok odraslih korisnika ima 46,7 odsto.

U istraživanju se dalje navodi da je samo polovina adolescenata posjetila izložbe ili muzeje tokom godine, sa nižim procentom u južnoj Italiji, a gotovo svaki peti ne učestvuje u fizičkim aktivnostima.

Više od 46 odsto ne čita knjige, devet odsto se izolovalo zbog psiholoških problema, a 12 odsto je koristilo psihotropne lijekove bez recepta.