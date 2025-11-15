Protiv sva tri muškarca pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja krađe, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila da li su povezani sa sličnim slučajevima u regionu.

U srijedu uveče, 12. novembra, nešto prije 21 čas, zaposleni u jednom supermarketu u ulici Rokseler Štrase u Minhsteru u Njemačkoj spriječili su drsku krađu bijele tehnike.



Trojica muškaraca, za koje policija navodi da su državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore sa prebivalištem u Minhsteru, pokušala su da iz trgovine iznesu veš-mašinu i kombinovani frižider, a da ih ne plate.



Prema policijskom izvještaju, sve je počelo kada je jedan svjedok uočio trojicu muškaraca kako neometano izlaze iz trgovine sa kolicima na kojima je bila veš-mašina i odnose uređaj do manjeg dostavnog vozila na parkingu.

Nakon što su veš-mašinu utovarili, vratili su se u predvorje supermarketa, utovarili kombinovani frižider na kolica i ponovo izašli – ovaj put bez da su uopšte prošli kroz blagajnu.



Odmah je alarmirala zaposlene, koji su im prišli na parkingu, ali su se muškarci dali u bijeg pješice, ostavivši oba uređaja na tlu.

Samo nekoliko minuta kasnije, jedan od zaposlenih ponovo je uočio osumnjičene u blizini i obavijestio policiju. Policijski službenici ubrzo su ih pronašli u vozilu. Pregledom je kod jednog od njih pronađen ključ dostavnog kombija, u kojem je kasnije otkrivena i ukradena veš-mašina.



