Autobus je u centru Stokholma udario u stajalište, poginule su dvije osobe, a više njih je povrijeđeno. Vozač je uhapšen, a uzrok nesreće se još utvrđuje.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Autobus je udario u stajalište u centru Stokholma, pri čemu su poginule dvije osobe, a više njih je teže povrijeđeno, piše Sun.

Policija je situaciju opisala kao "ozbiljan incident", a uzrok nesreće još nije poznat. Vozač autobusa je uhapšen.

Incident se tretira kao teško ubistvo iz nehata, a ne kao teroristički napad.

Prema informacijama vatrogasne službe, scena u špicu bila je izuzetno haotična. Povrijeđeno je pet osoba, od kojih su dvije prevezene u bolnicu.

Stockholm Sweden as police confirm multiple people killed after a bus plowed into a bus stop ..pic.twitter.com/o8TRiFMq16 — Martha (@MGonigle)November 14, 2025

Policija je potvrdila da su dvije osobe izgubile život. Nesreća se dogodila u 15.24 časova u ulici Valhallavägen u oblasti Esteralm.

"U ovom trenutku policija ne daje informacije o broju, polu ili uzrastu žrtava", navodi se u saopštenju policije.

Jedan stanovnik tog kraja izjavio je da je čuo snažnu eksploziju. "Ležao sam u sobi, čuo jak prasak i vriske. Potrčao sam ka prozoru i vidio autobus koji se zakucao i nekoliko ljudi na zemlji."

Mišel Maki je upravo izašla iz autobusa kada se nesreća dogodila.

"Svjedočila sam potpunom haosu", rekla je. "Imaću noćne more."

Prema službama hitne pomoći, autobus u trenutku nesreće nije bio u redovnoj vožnji i nije prevozio putnike.

Dvospratni autobus pripada kompaniji Transdev.

(Mondo.rs)