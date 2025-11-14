Kineski predsjednik Si Điping oštro je iskritikovao Trampov potez da potroši milione na slanje oružja na Tajvan i tako ugrozi interese Kine.

Peking je upozorio američkog predsjednika Donalda Trampa da prva američka prodaja oružja Tajvanu tokom njegovog drugog mandata "ozbiljno narušava" suverenitet i interese Kine i da će zemlja preduzeti "sve potrebne mjere" kao odgovor na saopštenje Ministarstva odbrane SAD od četvrtka uveče, u kojem se navodi da su SAD odobrile prodaju djelova borbenih aviona Tajvanu u vrijednosti od 330 miliona dolara. To je prva takva prodaja otkako je predsjednik Donald Tramp preuzeo dužnost u januaru.

"Predložena prodaja će poboljšati sposobnost primatelja da se suoči sa sadašnjim i budućim prijetnjama, održavanjem radne spremnosti flote aviona F-16, C-130 i drugih letjelica. Sjedinjene Države nastavljaju da pomažu Tajvanu u održavanju dovoljne sposobnosti za samoodbranu, na čemu ministarstvo izražava zahvalnost", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane SAD.

Peking spreman i na silu

Tajvan je samoupravna demokratija koju Kina smatra svojom pokrajinom. Peking je odlučan da preuzme kontrolu nad Tajvanom, i silom ako bude potrebno, te se oštro protivi svemu što smatra spoljnim miješanjem u poslove ostrva, što ovo područje čini jednim od najopasnijih mogućih žarišta sukoba u svijetu.

Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan rekao je da američka prodaja "ozbiljno krši načelo jedne Kine i tri zajednička kinesko-američka saopštenja, naročito ono od 17. avgusta", misleći na ranije diplomatske dogovore o Tajvanu.

"Kina je veoma nezadovoljna i odlučno se protivi ovoj odluci. Kina će preduzeti sve potrebne mjere da zaštiti svoj suverenitet, bezbijednost i cjelovitost državne teritorije“, zaključio je.

SAD imaju zvanične diplomatske odnose s Pekingom u okviru politike jedne Kine, ali istovremeno održavaju nezvanične veze s Tajvanom. Vašington je zakonom obavezan da Tajvanu obezbjeđuje sredstva za odbranu i najvažniji je snabdijevač oružjem ostrva. Kina tvrdi da je Tajvan njen dio koji je pod privremenom demokratskom upravom, dok tajvanske vlasti snažno odbacuju tvrdnje Pekinga i poručuju da samo narod Tajvana može odlučiti o svojoj sudbini. Ministarstvo odbrane Tajvana navelo je da očekuje da će prodaja "stupiti na snagu" u roku od mjesec dana.

Kineska oštra reakcija zbog prodaje američkog oružja Tajvanu dolazi dve sedmice nakon što su predsjednik Donald Tramp i njegov kineski kolega Si Đinping sastankom u Južnoj Koreji probudili nadu u stabilnije odnose između dvije najveće svjetske privrede.

"Neće napasti dok sam ja tu"

Tramp tvrdi da mu je kineski predsjednik Si Đinping rekao da neće napasti Tajvan dok je on na vlasti kao vođa Republikanske stranke. Objavljivanje odluke o prodaji oružja stiže ubrzo nakon što su se Tramp i Si sastali krajem prošlog mjeseca u Južnoj Koreji u pokušaju da postignu trgovinski dogovor. Uoči tog sastanka u Tajpeju se strahovalo da je Tramp možda na neki način prodao interese Tajvana Kinezima.

Kina je uputila oštru opomenu i japanskom savezniku SAD nakon što je nova japanska premijerka Sanae Takaichi, poznata po snažno nacionalnom stavu, komentarisala mogućnost vojne reakcije ako bi Peking pokušao da nametne blokadu Tajvanu.