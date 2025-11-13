"Avion se srušio u nenaseljenom području. Nije nosio municiju. Posada je poginula", navelo je rusko ministarstvo

Izvor: AO / UK Ministry of Defence / RAF

Ruski lovac Su-30 srušio se večeras u oblasti Karelija tokom trenažnog leta, blizu Petrozavodska, pri čemu su poginula oba pilota, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

"Avion se srušio u nenaseljenom području. Nije nosio municiju. Posada je poginula", navelo je rusko ministarstvo.

Su-30 je dvosjedni višenamjenski lovac generacije 4+.

Artur Parfeničkov, guverner republike Karelije, rekao je da su službe hitne pomoći stigle na mjesto pada vojnog aviona u okrugu Prionješki.

"Dobio sam informaciju o padu vojnog aviona u Prionješkom okrugu. Poslao sam službe hitne pomoći na mjesto pada", naveo je Parfenčikov na Telegramu.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)