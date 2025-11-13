Tokom velike NATO vježbe "Bomber Task Force Europe 26-1", američki strateški bombarder B-52H letio je svega 50 km od ruske granice, praćen finskim i britanskim lovcima.

Izvor: Profimedia

Strateški bombarder B-52H Stratofortress američkog vazduhoplovstva približio se ruskoj granici tokom velike NATO vežbe "Bomber Task Force Europe 26-1", izazvavši oštre reakcije iz Moskve i protestnu notu ruskog Ministarstva spoljnih poslova upućenu Finskoj. Vježba, koja je počela prošle nedelje iz baze Moron u Španiji, uključuje operacije iznad Finske, Baltičkog mora, Estonije, Norveške i Poljske, a trajaće do 20. novembra.

Tokom misije iznad estonskog vazdušnog prostora, američki B-52H izvodio je simulaciju napada na svega 50 kilometara od ruske granice, dok su ga pratili britanski lovci Eurofighter Typhoon FGR.4, avion za rano upozoravanje Boeing E-3A Sentry i avion-tankeri Airbus KC2 Voyager.

Flightradar24 je potvrdio da je let izveden 12. novembra 2025., u okviru kompleksne vježbe koja uključuje više savezničkih zemalja i scenario koordinisanog odgovora NATO-a na "hipotetičnu prijetnju" na sjeveroistočnom krilu Alijanse.

Učešće Finske i reakcija Moskve

Finski višenamenski lovci F/A-18C Hornet iz sastava ratnog vazduhoplovstva Finske pratili su američki bombarder prilikom njegovog leta duž ruske granice, što je označilo drugu zajedničku vježbu Finske u okviru NATO-a otkako je zemlja postala članica Alijanse 2023. godine.

Cilj vježbe, prema zvaničnom saopštenju finskog ratnog vazduhoplovstva, jeste "razvijanje interoperabilnosti NATO-a i poboljšanje sposobnosti zajedničkog djelovanja u realnim borbenim uslovima".

Međutim, Rusija je oštro reagovala, nazivajući manevre "provokativnim aktom usmjerenim na destabilizaciju sjeverne Evrope". Moskva je Helsinkiju uputila diplomatski protest, upozoravajući da se takve aktivnosti odvijaju "na ivici crvene linije" i da povećavaju rizik od incidenta.