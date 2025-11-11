Dok se većina investitora rukovodi kvartalnim rezultatima, Valenbergovi planiraju decenijama. Taj pristup, zajedno sa reputacijom pouzdanosti i diskrecije, kažu ekonomski analitičari, učinio ih je tako moćnim.

Njihove kompanije i fondacije kontrolišu skoro polovinu ukupne tržišne kapitalizacije švedske berze, a u jednom trenutku istorije kontrolisali su više od 40 procenata industrijske radne snage zemlje.

Njihov portfolio sada vrijedi oko 250 milijardi eura, što ih stavlja rame uz rame sa globalnim megakorporacijama i pojedincima poput Ilona Maska. Ali za razliku od njega, Valenbergovi gotovo nikada ne traže svjetla pozornice.

Ako zamislimo švedsku ekonomiju kao organizam, njeno srce kuca u ritmu porodice Valenberg. Ovo je dinastija koja kontroliše najvažnije industrijske i finansijske poluge zemlje skoro vijek i po. Preko svoje holding kompanije Investor AB i mreže povezanih fondacija, Valenbergovi kontrolišu udjele u skoro svim ključnim kompanijama u modernoj Švedskoj: ABB, Atlas Copco, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, Saab, Nasdaq Nordic i SEB Bank su samo najpoznatije među njima.

Besprekorna formula porodice Valenberg

Njihova moć proističe iz složenog sistema fondacija koje upravljaju imovinom u ime švedskog društva i u praksi obezbjeđuju kontinuitet porodične kontrole. U srcu ovog sistema je Investor AB, holding kompanija osnovana 1916. godine, kada je švedskim bankama zakonski zabranjeno da posjeduju industrijska preduzeća. U to vrijeme, Knut i Markus Valenberg su prenijeli akcije u svojim najvećim industrijskim investicijama iz Stockholms Enskilda Banken (sada SEB) u novi entitet, stvarajući model koji i danas funkcioniše gotovo besprekorno.

Danas, tri najveće porodične fondacije (Fondacija Knuta i Alis Valenberg, Fondacija Markusa i Amalije Valenberg i Fondacija Jakoba Valenberga) zajedno kontrolišu više od 23 procenta kapitala, kao i polovinu glasačkih prava u Investor-u. Preko ove mreže, Valenbergovi odlučuju o strateškim pravcima Ericsson-a, AstraZeneca-e i Saab-a.

Dok se većina investitora rukovodi kvartalnim rezultatima, Valenbergovi planiraju decenijama. Taj pristup, zajedno sa reputacijom pouzdanosti i diskrecije, kažu ekonomski analitičari, učinio ih je tako moćnim, piše hrvatski "Jutarnji list".

Borba oko nasledstva

Priča o porodici Valenberg počinje sredinom 19. vijeka, u vrijeme kada je Švedska tek izlazila iz agrarne ere. Andre Oskar Valenberg, bivši mornarički oficir koji se vratio iz Sjedinjenih Država, odlučio je 1856. da osnuje Stockholms Enskilda Banken, prvu privatnu banku u zemlji. Njegova ideja je bila naizgled jednostavna - povezati hrabre preduzetnike sa kapitalom koji im je nedostajao. Ta banka je ubrzo postala motor industrijalizacije Švedske, finansirajući kompanije koje će kasnije prerasti u nacionalne simbole.

Nakon smrti Valenberga, porodično carstvo je skoro propalo. Bankar je imao pet sinova koji su se svađali oko nasledstva. Najstariji, Knut Valenberg, naslijedio je oca na mjestu predsjednika SEB-a 1886. Tokom narednih 25 godina, izgradio je opsežnu međunarodnu mrežu koja je omogućila prelazak kapitala preko granica.

Kada je Knut postao švedski ministar spoljnih poslova 1914, njegov polubrat Markus Valenberg stariji preuzeo je vođenje banke. Markus je očekivao da će njegovi sinovi naslediti kompaniju, ali Knut je imao druge planove. Prije smrti, prenio je cjelokupno svoje bogatstvo u fondaciju, potez koji je Markus smatrao izdajom. Ali, kako primjećuje švedski istoričar Gunar Veterberg, ispostavilo se da je to bio najpametniji potez u istoriji porodice: bez fondacije, njihovo bogatstvo bi vjerovatno bilo raspoređeno među brojnim naslednicima.

Vladari iz senke

Danas, Valenbergovi upravljaju sa 16 fondacija, vrijednih više od 300 milijardi švedskih kruna (oko 27 milijardi dolara). Fondacijama sada rukovodi Peter "Poker" Valenberg, član pete generacije, koji osigurava da se sredstva strateški raspoređuju. Model je jednostavan:

Kompanije u vlasništvu Valenberga generišu profit

Taj profit zatim ide u fondacije

Fondacije zauzvrat finansiraju istraživanja u medicini, tehnologiji i prirodnim naukama

Ovaj ciklus indirektno jača švedsku ekonomiju. Ali same fondacije ne objašnjavaju rastući uticaj porodice. Knut Valenberg je osnovao ne samo fondaciju, već i holding kompaniju. Kada je Švedska 1916. usvojila zakon kojim je bankama zabranjeno direktno vlasništvo nad industrijskim preduzećima, Knut i Markus su prenijeli industrijska udela SEB-a na novu kompaniju - Investor AB. Danas je Investor AB najtrgovanija dionica u Švedskoj, sa tržišnom vrijednošću većom od same Stokholmske berze. Tri najveće porodične fondacije drže 23,3 odsto kapitala i 50 odsto glasačkih prava. Investor AB investira dugoročno, uglavnom u švedske kompanije. Među njenim najvećim investicijama su AstraZeneca, ABB i Atlas Copco - neke od najvećih evropskih kompanija po tržišnoj vrijednosti.

"Svaka vlada (lijeva ili desna) zna da mora da sarađuje sa Valenberogovima. To je u interesu Švedske", rekao je Gnut Veterberg, švedski istoričar.

Šesta generacija preuzima vlast

Članovi porodice i njihovi najpovjerljiviji saradnici aktivno su uključeni u upravljanje svim kompanijama unutar Investora; oni su članovi upravnih odbora, učestvuju u izboru generalnih direktora i oblikuju strategije. Jakob Valenberg, najistaknutiji član sadašnje generacije, predsjednik je Investora AB, član upravnog odbora kompanije Erikson i predsjednik Konfederacije švedskih poslodavaca i preduzetnika. Kompanijom takođe upravljaju njegova braća Markus i gore pomenuti Peter, poznat i kao Poker.

Porodica/korporacija je usred svoje šeste generacijske smene. Prethodne promjene nisu uvijek išle po planu. "Ekonomist" napominje da su prethodne generacije uglavnom slijepo slijedile porodične odluke, dok je šestoj generaciji bilo dozvoljeno da sama izabere svoj put. Tome doprinosi i činjenica da ih ima čak 30. Ovog proleća, šest članova je ušlo u takozvanu "Valenbergsfaren" ("Valenberg sferu"), kako Šveđani nazivaju mrežu fondacija i kompanija pod porodičnom kontrolom, piše "Jutarnji list".

Prije sedam godina, porodica je usvojila porodičnu povelju kojom su definisane njihove zajedničke vrijednosti i ciljevi, kako bi se očuvalo bogatstvo. Članovi ostaju u stalnom kontaktu - sastaju se jednom godišnje u maju u vili na jednom od stokholmskih ostrva, dok se svakih šest nedelja tri člana sadašnje generacije sastaju sa tri člana šeste generacije, po rotirajućem rasporedu.

