Njemački istražitelji tvrde da grupa Ukrajinaca stoji iza eksplozije na gasovodu Sjevernog toka 1 i 2.

Izvor: YouTube/Idiokratija/Sputink

Njemački istražitelji imaju informacije i dokaze da grupa Ukrajinaca stoji iza eksplozije gasovoda Sjeverni tok 1 i 2, piše "The Wall Street Journal". Američki list se poziva na informacije njemačkih istražnih organa, navodi se da je grupa Ukrajinaca navodno djelovala pod komandom tadašnjeg vrhovnog komandanta, generala Valerija Zalužnog.

Cilj sabotaže navodno je bio da se smanje ruski prihodi od energenata i da se presjeku ekonomske veze Ruske Federacije i Njemačke. Njemačko tužilaštvo i istražitelji su pratili tragove poput kompanija za iznajmljivanje brodova, telefonskih brojeva i registarskih oznaka.

Istražitelji su prikupili dovoljno dokaza za izdavanje naloga za hapšenje trojice vojnika iz specijalne jedinice i četvorice ronilaca. Kao ključni dokaz se navodi crno-bijela fotografija sa saobraćajne kamere u Njemačkoj.

Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny commissioned the sabotage of the Nord Stream pipelines in 2022, German newspaper Die Welt reported on Monday, citing an investigator familiar with the matter.



According to the newspaper, German investigators believe they have…pic.twitter.com/2olvwSMnWt — Levan Gudadze (@GudadzeLevan)September 8, 2025

Na njoj se vidi lice ukrajinskog roioca kog je policija identifikovala pomoću softvera za prepoznavanje lica. Pronašli su sve njegove profile na društvenim mrežama i tako su uspjeli da lociraju i otkriju i ostale osumnjičene.

Istražitelji su pratili identifikovanog ronioca do Poljske. On je kasnije prevezen u automobilu marke "BMW" sa diplomatskim tablicama u Ukrajinu, a vozilom je upravljao vojni ataše u Varšavi.

Ko je komandant ove diverzantske grupe?

Potraga za komandantom je dugo trajala i on je lociran u Italiji nakon opširne istrage. Istražitelji su dobili kopiju njegovog pasoša i identifikovali su ga kao Serhija K (46), veterana Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU). Ovoj specijalnoj jedinici pridružio se prvog dana kada je počeo rat u Ukrajini (24. februar 2022. godine) i komandovao je jedinicom protivvazdušne odbrane (PVO) od Kijeva.