Američki startap Tornyol predstavio je mini dron težak samo 40 grama koji samostalno patrolira dvorištem i eliminiše komarce bez hemikalija.

Izvor: Youtube/Alex Toussaint/Printscreen

U Sjedinjenim Američkim Državama tehnologija je ponovo pronašla način da iznenadi svijet, ovog puta ne u svemiru, već u dvorištu. Startap Tornyol, koji podržava poznati akcelerator Y Combinator, predstavio je mini dron težak svega 40 grama čiji je zadatak, vjerovali ili ne, da ubija komarce. Ovaj mali leteći "terminator" za insekte patrolira vašim prostorom, detektuje neprijatelja po zvuku i eliminiše ga bez ijedne kapi hemikalije.

Mini letjelica, veličine dlana, koristi ultrazvučni sonar i pametne algoritme koji prepoznaju frekvenciju zamaha krila komarca čak na udaljenosti do tri metra. Da pojasnimo: dron ne juri pčele, ne dira leptire, i ne obara avione već se fokusira samo na najmrskije stvorenje ljetnjih večeri.

Sve se podešava preko mobilne aplikacije: vlasnik zadaje zonu patrole, a mali digitalni osvetnik potom sam polijeće, obavlja "posao" i vraća se na dok stanicu radi punjenja baterije. Sistem je u potpunosti autonoman i ne koristi otrove, gasove ni UV lampe koje nagore pola terase. Ukratko, ekološki, higijenski i - pomalo distopijski.

Prema opisu projekta na sajtu Y Combinatora, "naš sledeći proizvod je mikrodron sa baznom stanicom koji patrolira vašom baštom 24/7 i eliminiše sve komarce u toj oblasti". Drugim riječima, tehnologija je odlučila da riješi ono što čovječanstvo nije uspjelo hiljadama godina – da mirno spavamo pored otvorenog prozora.

Prednarudžbine su već otvorene, i to putem pretplate od 50 dolara mjesečno, uz depozit od 100 dolara. Za te pare dobijate privatnu eskadrilu veličine krilca pileta koja čuva vaše dvorište od zujećih vampira. Dizajneri tvrde da je sistem 25 puta efikasniji od klasičnih zamki za ugljen-dioksid. Drugim riječima, dok komšija maše novinama i pali spirale koje smrde na poraz, vi ćete samo čuti neprimjetno zujanje koje obavlja za vas sav prljav posao.

Naravno, ostaje otvoreno pitanje šta će se desiti kada ovi dronovi jednog dana dobiju ažuriranje softvera i odluče da se pobune protiv svog konstruktora. Do tada, "rat protiv komaraca" je napokon dobio tehnološku prekretnicu i to u obliku minijaturnog robota koji vas brani od zujanja, svrabljivih ujeda i neprospavanih ljetnjih noći.

Nemaju svi isti pristup, a neki idu potpuno obrnutom logikom. Umjesto da jure ove krvopije, prave dronove nalik njima kako bi se laše infiltrirali među neprijatelja. Početkom ljeta 2025. godine, kineski Narodni univerzitet za odbrambenu tehnologiju (NUDT) predstavio je revolucionarni mikrodron veličine komarca, osmišljen za tajne vojne operacije.

Osim "krila", ovaj mikrodron ima i tri tanke "noge" koje mu omogućavaju slijetanje ili zadržavanje na površinama, što je posebno korisno u elektronskom nadzoru i špijunskim operacijama u gradskim sredinama.