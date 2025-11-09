Jens Stoltenberg otkrio da ga je Zelenski zvao iz bunkera dok su se bližili ruski tenkovi i da je tražio "mjere iz Bosne".

Bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u intervjuu za "Tajms" izjavio je da je rat u Ukrajini mogao biti spriječen. Stoltenberg, koji je deset godina predvodio Alijansu, priznao je da je pogriješio što Ukrajini nije pružao veću podršku nakon što je Rusija 2014. godine anektirala poluostrvo Krim.

On je naveo da je "bolan trenutak" bio u februaru 2022. godine, kada je rat počeo, a on je odbio molbu predsjednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, da NATO uvede zonu zabrane leta iznad Ukrajine. Stoltenberg se tada plašio da bi to mogao biti njegov posljednji telefonski razgovor sa Zelenskim.

„Svi smo strahovali za život Zelenskog i njegove porodice. Zelenski me je nazvao iz bunkera u Kijevu dok su se približavali ruski tenkovi“, otkrio je Stoltenberg.

Zelenski tražio mjere koje su sprovedene u Bosni i Hercegovini

Zelenski tražio mjere koje su sprovedene u Bosni i Hercegovini

Stoltenberg je potom otkrio šta mu je tačno tražio predsjednik Ukrajine. Zelenski je htio da se uvede zona zabrane letenja, kao što je NATO pakt uradio u Bosni i Hercegovini 90-ih godina i iznad sjevera Iraka da bi zaštitili Kurde.

"Razumijem zašto to tražite, ali to se neće dogoditi, jer ako NATO zatvori vazdušni prostor iznad Ukrajine, najprije mora da onesposobi ruske PVO sisteme u Bjelorusiji i Rusiji kako ruske rakete ne bi gađale avione Alijanse", odgovorio je Stoltenberg tada Zelenskom.

Šta bi značilo uvođenje zone zabrane letenja?

Bivši prvi čovjek Alijanse je pojasnio šta bi to značilo. NATO bi, u tom slučaju, morao da obori svaki ruski avion ili helikopter koji se nalazi iznad Ukrajine.

To bi, prema njegovim riječima, dovelo vjerovatno do direktnog vojnog sukoba NATO i Rusije. Norveški političar smatra da NATO to nije želio da se dogodi.

"Najveći poraz NATO"

Na kraju razgovora, Stoltenberg je otkrio šta smatra "najvećim porazom NATO pakta". Stoltenberg misli da je Alijansa morala odlučnije da reaguje kada je Rusija "anektirala" Krim i prešla na istok Donbasa.

"Ukrajina je odraz i snage i slabosti NATO. Saveznici su od početka ruske invazije pružili Kijevu vojnu podršku bez presedanja, bez koje ta zemlja najverovatnije ne bi mogla da se odbrani kao što to čini. Podrška je tada zakasnela", zaključio je Jens Stoltenberg, bivši Generalni sekretar NATO saveza.