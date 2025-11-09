Ministarstvo prognozira da će za cijelu 2025. godinu prihodi od naftno-gasnog sektora biti oko 8.317 biliona rubalja – znatno ispod prethodnih planova.

Izvor: Shutterstock

Ruski budžet je pod ozbiljnim pritiskom – prihodi od nafte i gasa nastavljaju da opadaju, prema zvaničnim podacima ruskog Ministarstva finansija. Prema posljednjem izvještaju za period januar–oktobar 2025. godine, pad je dostigao preko 21% na godišnjem nivou.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da su prihodi od nafte i gasa u prvoj polovini 2025. godine smanjeni za 16,9% u poređenju sa istim periodom 2024. godine, na 4,735 milijardi rubalja, piše Focus.net.

Za period januar–jul, pad je već 18,5%, a prihodi su dostigli 5,522 milijarde rubalja. Na mjesečnom nivou, na primjer, u julu 2025. godine, prihodi od nafte i gasa su smanjeni za 27% na godišnjem nivou, na 787,3 milijarde rubalja.

Ministarstvo prognozira da će za cijelu 2025. godinu prihodi od naftno-gasnog sektora biti oko 8,317 biliona rubalja – znatno ispod prethodnih planova. Glavni uzroci pada su pad međunarodnih cijena nafte, jačanje rublje i ograničenja izvoza ruske nafte i gasa.

„Čak i ako bi se izvoz Rosnjefta i Lukoila smanjio za 5–10% i povećali popusti na rusku naftu, to bi dovelo do budžetskih gubitaka od 120 milijardi rubalja mjesečno“, procjenjuje Vladimir Černov, analitičar kompanije Freedom Finance Global, a citira ga The Moscow Times.