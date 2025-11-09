Predsjednik Kine Si Đinping i predsjednik SAD Donald Tramp su se ranije složili da smanje carine i pauziraju druge trgovinske mjere na godinu dana.

Kina je suspendovala zabranu izvoza u SAD tzv. robe dvostruke namjene u koju spadaju, između ostalog galijum, germanijum, antimon i supertvrdi materijali, saopštilo je danas kinesko ministarstvo trgovine.

Ova mjera stupa na snagu danas i trajaće do 27. novembra 2026. godine, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva, ali bez dodatnih detalja, prenosi Rojters.

Kineske vlasti su u petak saopštile da suspenduju kontrolu izvoza uvedenu 9. oktobra, uključujući ograničenja na izvoz određenih retkih metala i materijale za litijumske baterije, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

