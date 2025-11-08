Pored brojnih otkazivanja, na aerodromima širom Amerike nastavljaju se i značajna kašnjenja letova zbog problema sa manjkom osoblja u centrima kontrole leta.

Izvor: YouTube/Printscreen/TODAY

Do sada su otkazana 754 leta širom Sjedinjenih Američkih Država, a ukupan broj mogao bi do kraja dana da premaši cifru od petka, kada je bilo 1.024 otkazivanja.

Više od 700 letova širom SAD otkazano je danas dok federalna Uprava za avijaciju (FAA) nastavlja da ograničava kapacitete letenja na 40 najvećih aerodroma u zemlji zbog finansijske blokade rada vlade, prenose američki mediji.

Ministar za saobraćaj Šon Dafi upozorio je da će, ukoliko blokada rada vlade potraje, biti još smanjenja broja letova.

„Ja se nadam da će se finansijska blokada vlade uskoro završiti i da ćemo moći da ponovo pustimo Amerikance da putuju“, rekao je on za ABC.

Dafi je dodao da je moguće da će ministarstvo saobraćaja tražiti od avio-kompanija da otkažu preko 10 odsto letova ako se nastavi manjak kontrolora leta.

FAA je, kako je naveo, zatražila od privatnih aviona da izbjegavaju aerodrome pogođene smanjenjem broja letova, iako im to nije zabranjeno. Privatne kompanije su, prema njegovim riječima, kooperativne i biraju alternativne aerodrome kako bi olakšale pritisak.

Prema riječima ministra, FAA je odlučila da ne smanjuje broj međunarodnih letova jer bi to predstavljalo kršenje međunarodnih sporazuma sa drugim zemljama.