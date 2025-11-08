U izraelskim vazdušnim napadima na Liban danas poginule su dvije osobe, dok je sedam ranjeno, prenijeli su libanski mediji.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

U izraelskim vazdušnim napadima na Liban danas poginule su dvije osobe, dok je sedam ranjeno, prenijeli su libanski mediji.

Dva napada dogodila su se u razdoblju novih ofenziva Izraela koji tvrdi da gađa ciljeve libanskog pokreta Hezbolah.

U jednom od napada izraelski je dron pogodio vozilo na saobraćajnici na jugoistoku Libana, pri čemu su ubijena dvojica braće, javila je libanska državna novinska agencija NNA.

Ranije danas, kako je saopštilo libanonsko ministarstvo zdravstva, izraelska bespilotna letjelica pogodila je drugo vozilo u blizini bolnice kod južnog grada Bint Džbeila, pri čemu je povrijeđeno sedmoro ljudi.

Izraelska vojska još nije komentarisala te napade, prenosi Hina.

Vojska je u četvrtak objavila da je izvela niz napada na vojne ciljeve Hezbolaha na jugu susjedne zemlje.

Tenzije između Izraela i Hezbolaha u ponovno rastu usprkos krhkom primirju postignutom krajem novembra prošle godine.