Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu izdala je nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua zbog optužbi za genocid, navodi se u saopštenju kancelarije, prenosi RIA Novosti.

Kako je navedeno, Kancelarija glavnog tužioca je osim za Netanjahua izdala nalog za hapšenje i niza drugih izraelskih zvaničnika zbog optužbi za genocid u pojasu Gaze.

"Izdate su potjernice za 37 osumnjičenih, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca pod optužbama za genocid i zločine protiv čovječnosti", saopštilo je državno tužilaštvo.

Kancelarija generalnog tužioca je naglasila da su izraelske vlasti optužene za genocid, masovno bombardovanje Pojasa Gaze i ometanje isporuke humanitarne pomoći.

