Poljska ovog mjeseca započinje novi program dobrovoljne vojne obuke pod nazivom "U pripravnosti", sa ciljem da do 2026. godine prođe trening oko 400.000 ljudi.

Izvor: ARTUR RESZKO/PAP

Poljska će ovog mjeseca pokrenuti novi program vojne obuke u okviru šireg plana da se 2026. godine obuči oko 400.000 ljudi, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Poljske. Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da je to najveća vojna obuka u istoriji Poljske, prenosi Rojters.

Program "U pripravnosti" biće dobrovoljan i otvoren za sve građane, od školaraca do zaposlenih odraslih, preduzeća i starijih osoba. On će nuditi osnovni kurs bezbijednosti, obuku za preživljavanje, medicinsku obuku i časove o sajber higijeni.

"Samo u novembru i decembru obučićemo oko 20.000 ljudi individualno, ali ukupan broj u svim oblicima obuke iznosi oko 100.000 ljudi", rekao je zamjenik ministra odbrane Čezari Tomčik na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo planira da sledeće godine obuči približno 400.000 ljudi pojedinačno, u grupama, u okviru programa "Obrazovanje sa vojskom", rezervne obuke i dobrovoljne obavezne vojne službe.

Načelnik Generalštaba Poljske Vjeslav Kukula rekao je da program ima dva osnovna cilja - da ojača otpornost građana i zajednica, i da poveća dostupnost, spremnost i kapacitet rezervi. Program je prvi put najavio poljski premijer Donald Tusk u martu sa ciljem da "izgradi vojsku rezervista", usled pojačane bezbjednosne zabrinutoste od početka rata u Ukrajini.