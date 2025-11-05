Muškarac se u Francuskoj namjerno zaletio na pješake, pri čemu je najmanje 10 ljudi povrijeđeno. On je pokušao da zapali vozilo, a prilikom hapšenja vikao je "Alahu akbar".

Francusko ostrvo Oleron potresao je stravičan događaj. Kako javljaju francuski mediji, muškarac se namjerno svojim vozilom zaleteo u grupu pješaka i biciklista, pri čemu je povrijeđeno najmanje deset osoba, od kojih je nekoliko u kritičnom stanju. Osumnjičeni je nakon napada pokušao da zapali svoj automobil, a prilikom hapšenja vikao je "Alahu akbar", potvrdilo je tužilaštvo u La Rošelu.

Vozilo je naglo skrenulo prema grupama ljudi, direktno ciljajući pješake i bicikliste, prije nego što je vozač zaustavio automobil i pokušao da ga zapali.

Policijske snage brzo su reagovale i uhapsile osumnjičenog na licu mjesta. Muškarac se aktivno opirao, zbog čega su policajci morali da upotrebe elektrošoker. Uzvik "Alahu akbar", koji je osumnjičeni ponavljao tokom intervencije, dodatno je podigao uzbunu među snagama reda.

Kristof Suer, gradonačelnik Sen Pjer - d’Olerona, obratio se javnosti na BFMTV-u:

"Ovo je neopisiv šok za našu zajednicu. Napadnuti su nevini ljudi koji su samo šetali ili vozili bicikl. Naše misli su sa povrijeđenima i njihovim porodicama".

Tužilaštvo u La Rošelu otvorilo je istragu zbog pokušaja ubistva, dok je Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma (PNAT) preuzelo nadzor nad slučajem, što ukazuje na moguću terorističku pozadinu. Identitet osumnjičenog još nije službeno objavljen, a motivi napada ostaju nepoznati. Među povrijeđenima su odrasli i djeca, a nekoliko žrtava prevezeno je u bolnice u La Rošelu i Poitiersu u teškom stanju.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron, koji je bio na putu za Brazil, pratio je situaciju na ostrvu, saznaje BFMTV od izvora bliskih šefu države.

