Amerika zakazala prvo testiranje interkontinentalne balističke rakete sa nuklearnim oružjem.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, Senior Airman Ian DUDLEY / AFP

Sjedinjene Američke Države zakazale su prvo testiranje interkontinentalne balističke rakete (IKBM) koja može da nosi nuklearno oružje, piše "Njuzvik". Nastavak testiranja naredio je američki predsjednik Donald Tramp.

Probno lansiranje projektila Minitmen III zakazano je između srijede i četvrtka ove nedelje. Raketa će biti lansirana iz svemirske baze Vandernberg u Kaliforniji, a ona bi trebalo da stigne do poligona za testiranje protivraketne odbrane Ronald Regan na Maršalskim ostrvima u Tihom okeanu.

Amerika je prije nekoliko mjeseci, u maju ove godine, lansirala nenaoružanu raketu sa jednim modulom za povratak u atmosferu koja je preletjela oko 6.800 kilometara od Kalifornije ka zapadu. Ako SAD sprovede test ove nedelje, to bi bio drugi test američkih nuklearnih snaga.

In May, an unarmed Minuteman III nuclear-capable missile was tested from California to the Marshall Islands — a routine quarterly check of the land-based deterrent. Far rarer: ballistic-missile launches from submarines where ~70% of U.S. nuclear warheads are deployed.pic.twitter.com/tsyRoKNYDH — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews)November 3, 2025

Kakvu raketu će testirati Sjedinjene Američke Države?

Prema informacijama američkih naučnika (FAS), Američko ratno vazduhoplovstvo ima oko 400 projektila Minitmen III koje su raspođene u Koloradu, Sjevernoj Dakoti, Vajomingu, Montani i Nebraski. Domet rakete je oko 9.600 kilometara i mogu da nose dvije ili čak tri nuklearne bojeve glave.

