Ovo je čovjek koji je jedini preživio u padu aviona. U nesreći je poginula 241 osoba, a on sada priča kako izgleda njegov život nakon kobnog dana.

U pozadini dim i olupina, prizor je katastrofalan, a onda odjednom, sa naizgled samo površinskim povredama, došetao je Višvaškumar Rameš, jedini preživjeli u padu "Boinga 787" koji se srušio nedugo nakon polijetanja.

U kobnom padu aviona Er Indije koji je tog 12. juna trebalo da preveze putnike iz indijskog grada Ahmedabada do Londona, poginula je 241 osoba. Svi osim Rameša.

Bio je smješten na sjedištu 11a koje se nalazilo pored vrata za izlaz u nuždi, a danas, kada se prisjeća tog događaja, kaže da je pravo čudo što je prevario smrt, ali i da je tog dana izgubio sve, jer se njegov mlađi brat Ađaj nalazio samo nekoliko sjedišta dalje. Otkako se vratio u svoj dom u Lesteru, Rameš se bori sa posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP), ali, kako sam kaže, danas se osjeća kao čovjek koji je "imao najviše sreće na svijetu", mada priznaje da ga je trauma slomila, jer fizički i psihički pati.

"Jedini sam preživjeli. Još uvijek ne vjerujem. To je pravo čudo. Ali izgubio sam brata koji mi je bio velika podrška. Sada sam ostao sam. Sjedim sam u svojoj sobi, ne razgovaram sa suprugom i sinom. Sve što sada volim jeste da budem sam u svojoj kući", rekao je u razgovoru za BBC, prenosi Jutarnji.

O danu kada se dogodila velika tragedija nije želio da govori, rekao je da je previše bolno prisjećati se te katastrofe, a tokom djelova intervjua se i slomio.

"Za mene je period posle ove nesreće... veoma težak. Fizički i mentalno. Teško je i mojoj porodici. Majka poslednja četiri mjeseca sjedi svakog dana ispred vrata i ne govori ništa. Ne razgovaram s drugima. Ne volim da razgovaram, ne mogu ni mnogo da pričam, a cijele noći razmišljam i psihički patim. Svaki dan je bolan za cijelu porodicu", dodao je.

Kada govori o fizičkim povredama, kaže da još uvijek osjeća bolove u nozi, ramenu i leđima.

"Kad hodam, ne hodam kako treba, idem polako, a supruga mi pomaže", poručio je.

Njegovi savjetnici opisuju ga kao izgubljenog i slomljenog, i kažu da je pred njim dug put oporavka. Takođe navode da zahtijevaju sastanak sa rukovodiocima Er Indije, tvrdeći da ga avio-kompanija loše tretira od dana nesreće. Pominje se i da mu je Er Indija ponudila privremenu odštetu u iznosu od 21.500 funti, što je prihvaćeno, ali njegovi savetnici smatraju da to nije dovoljno. Naime, porodični ribarski posao koji je vodio sa bratom do nesreće od tada je propao.

Portparol njegove porodice kaže da su predstavnike Er Indije tri puta pozivali na sastanak i da su sva tri puta bili "ignorisan ili odbijeni", dok iz avio-kompanije, koja je u vlasništvu TATA grupe, tvrde da visoki funkcioneri kompanije posjećuju porodice kako bi izrazili najdublje saučešće i da je Ramešovim predstavnicima ponuđeno da organizuju takav sastanak.