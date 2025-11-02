Predsjednik je naglasio da je za potpunu zaštitu zemlje potrebno više sistema kako bi bili pokriveni ključni infrastrukturni objekti i gradovi, te da vlasti rade na obezbjeđivanju dodatnih kapaciteta.

Izvor: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je večeras da je zemlja dobila dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“ i zahvalio Njemačkoj na ispunjenim obavezama.

„Danas već možemo reći da postoji dobar rezultat za našu protivvazdušnu odbranu – Ukrajina sada ima više ‘Patriota’. Želim da se zahvalim kancelaru Mercu, Njemačkoj i svima koji pomažu: naši sporazumi – oni su ispunjeni. U Ukrajini još ima ‘Patriota’, uključujemo ih u rad“, rekao je Zelenski.

Predsjednik je naglasio da je za potpunu zaštitu zemlje potrebno više sistema kako bi bili pokriveni ključni infrastrukturni objekti i gradovi, te da vlasti rade na obezbjeđivanju dodatnih kapaciteta. Najavio je i koordinaciju sa proizvođačima protivvazdušnih sistema i raketa, kao i naredne sastanke na tu temu.

Zelenski je podsjetio da odbrana zahtijeva višekomponentni pristup: vojna avijacija (u kontekstu Gripena i F-16), sistemi protivvazdušne odbrane, rakete za njih, razvoj mobilnih vatrenih grupa i presretači dronova. Poseban je naglasak stavljen na obuku operatera za nove sisteme.