Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Najmanje devet osoba, među kojima ima i maloljetnika, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u nedjelju, tokom rođendanske proslave u kući iznajmljenoj preko platforme Airbnb, u predgrađu Akrona, u američkoj saveznoj državi Ohajo, saopštila je policija.

Incident se desio nešto poslije ponoći u mjestu Bat Taunšip, oko 25 kilometara sjeverozapadno od Akrona, u objektu za kratkoročni najam. Prema riječima šefa policije Vita Sinopolija, okupila se „velika grupa ljudi“ na zabavi koja je bila oglašena na društvenim mrežama.

„Po dolasku, naši policajci su zatekli haotičnu scenu i pružili prvu pomoć povrijeđenima“, rekao je Sinopoli. „Možemo potvrditi da se na toj lokaciji održavala velika žurka, oglašena putem društvenih mreža.“

Većina ranjenih zadobila je prostrelne rane, dok je najmanje jedna osoba povrijeđena pri pokušaju bijega iz kuće. Povrijeđeni su prebačeni u obližnje bolnice, a trenutno nije poznat stepen njihovih povreda.

Policija i dalje traga za osumnjičenima. „Još nemamo tačan broj osoba koje bi mogle biti odgovorne, ali u kući je pronađeno više čaura“, naveo je Sinopoli, dodajući da se pregledaju video-snimci i ispituju svjedoci.

Prema prvim informacijama, „većina ispaljenih hitaca potekla je s prizemlja kuće“, dok su, prema riječima policije, većina učesnika zabave bili maloljetnici mlađi od 18 godina.