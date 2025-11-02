Predsjednik SAD-a Donald Tramp organizovao je raskošnu proslavu na temu "Veliki Getsbi". Snimci, kao i fotografije počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama.

U javnost su počeli da cure detalji sa raskošne zabave na temu "Veliki Getsbi" koju je Donald Tramp organizovao u petak uveče u Mar-a-Lagu, a koja je izazvala zgražavanje zbog tajminga. Naime, glamurozno slavlje održano je samo noć prije nego što je isteklo finansiranje bonova za hranu za otprilike 42 miliona Amerikanaca.

Slike sa tematske zabave prikazuju predsjednika nasmijanog u društvu najviših članova svoje administracije, političkih saveznika i odanih pristalica, svi obučeni u raskošne kostime iz doba džeza i okruženi dekorom iz doba prohibicije.

Dekadencija u stilu dvadesetih

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ekstravagantne plesačice kako plešu sa lepezama od perja među gostima, dok konobari pod lusterima iz 1920-ih služe egzotične koktele.

Fotografije koje su objavili gosti otkrivaju ženu koja pozira u ogromnoj čaši za martini, dok u bazenu odmarališta plutaju ogromne srebrne i zlatne lopte.

Gostima je ponuđen i primamljiv izbor slatkiša, poput makaronsa i čizkejka, postavljen pod budnim okom portreta iznenađujuće vitkog Trampa iz njegovih mlađih dana.

Politička elita na okupu

Među gostima su viđeni i istaknuti politički saveznici poput senatora Marka Rubija i Džinine Piro, koju je Tramp u maju imenovao za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država za Distrikt Kolumbija. Tramp je viđen kako veselo razgovara sa gostima za svojim stolom i pozira za fotografije.

Zabava u senci krize

Kritičari su brzo osudili predsednika zbog organizovanja zabave čija je tema kultni roman o preterivanju i moralnoj praznini društvenih privilegija izgrađenih na ekonomskoj nejednakosti, i to u izrazito osetljivom trenutku. Zabava je usledila noć prije nego što je zbog zastoja u finansiranju vlade trebalo da istekne finansiranje saveznog Programa dopunske pomoći u ishrani (SNAP).

Guverner Kalifornije Gavin Njusom oštro je kritikovao Trampa zbog šokantnog kontrasta:

"Donald Tramp je organizovao zabavu Velikog Getsbija dok su SNAP beneficije trebalo da nestanu za 42 miliona Amerikanaca. Nije mu stalo do vas", objavio je Njusom rano u subotu ujutru, prenosi Index.

Otprilike jedna od osam osoba u SAD-u zavisi od programa bonova za hranu, koji je već bio smanjen za 186 miliona dolara Trampovim mjerama potrošnje uvedenim u julu. Pred subotnji prekid finansiranja, jedan republikanski kongresmen je sugerisao da bi njegovi birači trebalo da "prekinu da puše kreka" ako žele da minimizuju njegov uticaj.