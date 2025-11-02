Najmanje 23 osobe poginule su u subotu u eksploziji u supermarketu u Meksiku, objavili su lokalni mediji

Najmanje 23 osobe poginule su u subotu u eksploziji u supermarketu u Meksiku, objavili su lokalni mediji.

Eksplozija se dogodila nakon požara u prodavnici Waldo's u Hermosilu u sjeverozapadnoj državi Sonora, prenosi Anadolija.

Iako zvanični podaci još nijesu objavljeni, mediji su objavili da su prema preliminarnim podacima poginule najmanje 23 osobe, a više od deset je povrijeđeno.

Požar je stavljen pod kontrolu i pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok eksplozije.

Curenje plina ili nakupljanje goriva je navodno jedan od uzroka koji se razmatraju, prema novinama "La Jornada".

Sekretarijat javne bezbjednosti Sonore isključio je „napad ili događaj povezan s nasilnim činom protiv civila".

Predsjednica Klaudija Šeinbau izrazila je saučešće žrtvama.

"Bila sam u kontaktu sa guvernerom Sonore Alfonsom Durazom, kako bih pružila podršku. Naložila sam sekretarici unutrašnjih poslova Rosi Iceli Rodrigez da pošalje tim za podršku kako bi pomogla porodicama i povrijeđenim", napisala je Šeinbau na društvenoj mreži X.