Kako prenose lokalni mediji, Manzo Rodrigez je upucan šest puta dok je bio na glavnom gradskom trgu, okružen građanima i djecom, tokom svečanosti paljenja svijeća.

Izvor: Print screen

Tokom tradicionalnog Festivala mrtvih u meksičkom gradu Uruapanu, na zapadu države Mičoakan, grupa plaćenih ubica izvela je brutalni napad u kojem je ubijen gradonačelnik Karlos Manzo Rodrigez.

Kako prenose lokalni mediji, Manzo Rodrigez je upucan šest puta dok je bio na glavnom gradskom trgu, okružen građanima i djecom, tokom svečanosti paljenja svijeća. Gradonačelnik je prevezen u bolnicu “Fraj Huan de San Migel”, gdje je preminuo uprkos naporima ljekara.

U pucnjavi je ranjen i jedan opštinski zvaničnik, dok su tijelohranitelji gradonačelnika ubili jednog napadača i uhapsili dvojicu, za koje se vjeruje da su povezani s narko-kartelima.

Meksički Bezbednosni kabinet potvrdio je napad i poručio da “zločin neće proći nekažnjeno”. Policija i vojska obezbjeđuju područje i tragaju za ostalim izvršiocima.

Karlos Manzo Rodrigez izabran je za gradonačelnika 2024. godine kao nezavisni kandidat, nakon što je ranije bio poslanik stranke Morena. Tokom godine više puta je tražio podršku federalnih vlasti u borbi protiv organizovanog kriminala u svom gradu.