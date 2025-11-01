Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da grad Pokrovsk nije opkoljen, iako su se neke ruske jedinice infiltrirale. Ukrajinske snage ih postepeno eliminišu, dok se sukobi u Donjecku nastavljaju, a civili trpe posljedice rata.

Izvor: Print screen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Pokrovsk nije opkoljen, iako u gradu postoje ruske jedinice koje su se infiltrirale. Naglasio je da ih ukrajinski branioci postepeno eliminišu kako bi sačuvali vlastite snage.

Rusija je u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck rasporedila oko 170.000 vojnika, nastojeći da u velikom naletu osvoji Pokrovsk i postigne vojnu pobjedu, prenosi AP.

“Situacija u Pokrovsku je teška, ali grad nije opkoljen”, rekao je Zelenski, odbacujući ruske tvrdnje da je grad potpuno okružen i razoreni nakon više od godinu dana borbi. Ukrajinski predsjednik je priznao da su se neke ruske jedinice infiltrirale, ali je naglasio da ih ukrajinske snage postupno uništavaju.

Tokom prethodnih opsada, Ukrajina se povlačila sa pojedinih položaja kako bi izbjegla gubitak vojnika, dok se suočava sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva u borbi protiv brojnije ruske vojske.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je istakao da ruske snage ostvaruju napredak na bojnom polju, iako je taj napredak spor i skup po pitanju ljudstva i oklopnih vozila.

Ukrajinske snage gađaju ciljeve unutar Rusije kako bi poremetile vojnu logistiku i pokazale posljedice rata ruskim civilima. Od početka godine, Ukrajina je izvela više od 160 dalekometnih udara na ruska postrojenja za vađenje i preradu nafte. Samo u septembru i oktobru izvedeno je 20 napada, pri čemu je, prema šefu ukrajinske Službe bezbjednosti Vasilju Maljuku, došlo do pada od 20% proizvodnje nafte na ruskom domaćem tržištu i privremenog zaustavljanja rada 37% kapaciteta za preradu.

Maljuk je dodao da je Ukrajina ove godine uništila gotovo polovinu ruskih sofisticiranih sistema protivvazdušne odbrane Pancir, dok je prošle godine pogođena i jedna od ruskih hipersoničnih raketa Orešnik unutar teritorije Rusije.

Ruski dronovi pogodili su stambene zgrade u gradu Sumiju, pri čemu je ranjeno 11 osoba, uključujući četvoro djece. Takođe je pogođena energetska infrastruktura u regiji Odesa.

Humanitarni koordinator UN-a u Ukrajini, Matijas Šmale, upozorio je da je rat ove godine smrtonosniji za civile nego 2024., uz porast žrtava od 30%. Naglasio je da uništavanje kapaciteta za proizvodnju i distribuciju energije pred zimu direktno pogađa civilno stanovništvo i predstavlja oblik terora.

Šmale je dodao da sukob sve više podsjeća na dugotrajan rat i da se trenutno na terenu ne nazire kraj.



