Rusija se povlači iz sporazuma sa Amerikom o odlaganju plutonijuma.

Izvor: printscreen Youtube

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je danas zakon o povlačenju Rusije iz sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o odlaganju plutonijuma, piše "Moscow Times". Ovaj sporazum je Rusija inače već suspendovala, prije skoro deceniju, još 2016. godine.

Cilj ovog Sporazuma o upravljanju i odlaganju plutonijuma (PMDA) bio je da obije zemlje, i Rusija i Amerika, smanje velike zalihe plutonijuma iz perioda Hladnog rata kako bi se obije države spriječile da dalje proizvode nuklearno oružje. Putin je ovo uradio jer je njegov odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom značajno zahladio u prethodnom periodu, iako su se dvojica predsjednika sastala sredinom avgusta na Aljasci.

Da podsjetimo, sastanak Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbijesnilo američkog predsejdnika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik