Tramp prijeti Putinu zbog testiranja Burevestnik projektila.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp osudio je testiranje Burevestnik projektila koje je Ruska Federacija uspješno sprovela minulog vikenda. Tramp je razgovarao sa novinarima tokom ljeta za Tokio na svojoj azijskoj turneji i imao je posebnu poruku za ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Putin bi trebalo da se fokusira na kraj rata u Ukrajini. Oni znaju da mi imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svijetu, blizu njihove obale.

Mislim da to nije dobro što radi Putin. Ti (Vladimir Putin, prim. aut.) si rekao da ćeš okončati rat koji je trebalo da traje samo nedelju dana...

Sada smo u četvrtoj godini sukoba. To (okončanje rata, prim. aut.) je trebalo da uradiš, a ne da testiraš projektile", rekao je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Kakva je raketa Burevestnik?

Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, ovo je jedinstvena krstareća raketa u svijetu. Ima nuklearni pogon i ima interkontinentalni domet.

Međunarodni institut za strateške studije (IISS) je saopštio da je Rusija značajno napredovala u razvijanju ovog projektila u prethodnim godinama. Navodno, raketa ima domet između 10.000 i 20.000 kilometara što znači da bi mogla da stigne iz Rusije do obala Sjedinjenih Američkih Država.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik