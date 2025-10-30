Izraelski avioni i tenkovi ponovo su napali područja na istoku Pojasa Gaze, dan nakon što je Izrael izjavio da ostaje posvećen prekidu vatre.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Izraelski avioni i tenkovi gađali su područja na istoku Pojasa Gaze, rekli su palestinski stanovnici i očevici, dan nakon što je Izrael izjavio da je i dalje posvećen prekidu vatre.

Očevici su izjavili da su izraelski avioni izveli 10 vazdušnih napada na područja istočno od Han Junisa na jugu Pojasa Gaze, dok su tenkovi granatirali oblasti istočno od grada Gaze na severu enklave. Izveštaja o povrijeđenima i poginulima još nema.

Izraelska vojska saopštila je da je izvela "precizne" napade na "terorističku infrastrukturu koja je prijetila vojnicima" u tim oblastima, koje su i dalje pod izraelskom kontrolom.

Krhki prekid vatre na testu

Napadi predstavljaju novi test za krhki prekid vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Izrael je u utorak i sredu bombardovanjem odgovorio na pogibiju izraelskog vojnika. U napadima je, prema palestinskim zdravstvenim vlastima, poginulo 104 ljudi.

Očevici u Gazi rekli su da nisu vidjeli napade u četvrtak izvan područja koja Izrael kontroliše. Izrael je saopštio da je vojnik poginuo u napadu naoružanih napadača na teritoriji u okviru takozvane "žute linije", na koju su se izraelski vojnici povukli po uslovima prekida vatre. Hamas to negira.

Suprotstavljene tvrdnje o ciljevima napada

Izraelska vojska objavila je spisak 26 militanata koje je ciljala u bombardovanju ranije ove nedelje, uključujući jednog za koga tvrdi da je komandant Hamasa koji je učestvovao u napadu na Izrael 7. oktobra 2023, što je izazvalo rat.

Hamasova vlada saopštila je da je taj spisak dio "sistematske kampanje dezinformacija" kako bi se "prikrili zločini nad civilima u Gazi".

Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze objavilo je da je među 104 poginulih u vazdušnim napadima 46 djece i 20 žena.