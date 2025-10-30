Zbog odluke Donalda Trampa da SAD započne testiranje nuklearnim oružjem, stigla je reakcija Kremlja.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Travel And Discover/sputnikportal.net

Kremlj je reagovao na direktivu američkog predsjednika Donalda Trampa upućenu Pentagonu da ponovo započne s testiranjem nuklearnog oružja u mjeri u kojoj to rade Rusija i Kina. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov poručio je da testiranja rakete "Burevestnik" sa nuklearnim pogonom, koja je sprovela Rusija, ne spadaju pod globalno ograničena testiranja nuklearnog oružja.

"To nisu nuklearni testovi"

Komentarišući izjave američkog lidera, Peskov je naglasio da se radi o pogrešnom tumačenju.

"Ako se na neki način poziva na testiranje ‘Burevestnika’, onda to ni na koji način nije nuklearno testiranje. Sve zemlje se bave razvojem svojih odbrambenih sistema, ali to nije nuklearno testiranje", istakao je predstavnik Kremlja.

Trampova direktiva Pentagonu

Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je naložio Pentagonu da odmah nastavi s testiranjem nuklearnog oružja. Tramp, međutim, nije pojasnio o kojim se tačno testiranjima radi, niti da li ona uključuju detonacije nuklearnih bojevih glava.

"Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu odbrane da počne da testira naše nuklearno oružje na ravnopravnoj osnovi. Taj proces će početi odmah", rekao je Tramp na Truth Socialu uoči sastanka sa Sijem u Južnoj Koreji.

"Rusija je druga, a Kina daleko treća, ali će biti izjednačene u roku od pet godina", naglasio je Tramp.

Ruske nuklearne aktivnosti

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspešno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon, za koji vojni analitičari kažu da je sposoban da uništi obalna područja izazivajući ogromne radioaktivne okeanske talase.

Dok je Tramp pooštrio i svoju retoriku i stav prema Rusiji, Putin je javno pokazao svoje nuklearne mišiće testiranjem nove krstareće rakete Burevestnik 21. oktobra i vježbama lansiranja nuklearnog oružja 22. oktobra, prenosi Index. Sjedinjene Države poslednji put su testirale nuklearno oružje 1992. godine.