Zbog ilegalnog klađenja i šurovanja sa mafijom, glavnim akterima prijeti do 40 godina zatvora.

Izvor: Mathieu Lewis-Rolland / Getty images / Profimedia

NBA ligu trese najveći skandal u istoriji, a optužnica vodi duboko u svijet mafije. Američki FBI i Kancelarija američkog tužioca za Istočni okrug Njujorka razotkrili su jedan od najvećih skandala u istoriji američkog sporta.

U koordinisanim operacijama sprovedenim u 11 država, 34 osobe su uhapšene zbog optužbi koje uključuju ilegalno sportsko klađenje, prodaju insajderskih informacija i namještanje poker turnira, a među osumnjičenima i uhapšenima su poznate sportske zvijezde, treneri i velikani.

Zbog ilegalnog klađenja i šurovanja sa mafijom, glavnim akterima prijeti do 40 godina zatvora. Sportska Amerika crveni od sramote, NBA pokušava da ispegla svoj imidž posle ovoga, a svi se pitaju - da li se ovako nešto moglo očekivati? NBC je to odlično opisao u svom izvještavanju:

Noćna mora za NBA

"Ono što se dešava u NBA ligi je prava noćna mora", upravo ova rečenica je došla iz usta neimenovanog izvršnog direktora jednog od NBA timova.

Među uhapšenima su tri poznata imena iz svijeta NBA lige - Čonsi Bilaps, aktualni trener Portland Trejl Blejzersa i član Kuće slavnih, Teri Rozir, bek Majami Hita, i Dejmon Džouns, bivši igrač Klivlend Kavalirsa i bivši pomoćni trener Los Anđeles Lejkersa.

Na konferenciji za novinare u kancelariji FBI-ja u Bruklinu, direktor Kaš Patel rekao je da je u pitanju "prevara, krađa i pljačke vrijedna desetine miliona dolara", dok je američki tužilac Džozef Nočela mlađi dodao: "Vaš pobjednički niz se završen, a sreća nestala."

NBA je prošlog četvrtka objavila saopštenje.

"Trenutno smo u procesu preispitivanja saveznih optužnica objavljenih danas. Teri Rozir i Čonsi Bilaps su odmah suspendovani iz svojih timova i nastavićemo da sarađujemo sa nadležnim organima. Ove optužbe shvatamo sa najvećom ozbiljnošću, a integritet naše igre ostaje naš glavni prioritet", prenosi Yahoo NBA.

"Guverneri, investitori u timove, zaposleni u timovima i ligama, i igrači, osim sudija, mogu učestvovati u kockanju u kazinima i klađenju na sportske događaje koji nisu povezani sa NBA ligom, na mjestima gdje je to zakonski dozvoljeno", navodi Bobi Marks iz ESPN i dodaje:

"Na primjer, igranje blekdžeka u kazinu u Las Vegasu ne bi bilo kršenje pravila NBA. Klađenje na konjske trke, gdje je takvo klađenje legalno, takođe je dozvoljeno. Osobe obuhvaćene ovim pravilima moraju uvijek imati na umu da su predstavnici NBA i moraju biti svjesne svog ponašanja i uticaja koji ono može imati na druge, njihov ugled i ugled lige", istakao je on.

From the NBA Operations Manual



Permitted Gambling



Governors, team investors, team and league

employees, players, with the exception of referees, may engage in casino gambling and betting on non-NBA league sports in places where it is legal.



For example, playing blackjack… — Bobby Marks (@BobbyMarks42)October 23, 2025

"Navodna veza između mafije i dva bivša NBA igrača - člana Kuće slavnih Čonsija Bilapsa i dugogodišnjeg veterana Dejmona Džounsa - počela je onako kako takve stvari često i počinju. Preko malo poznatog posrednika. To je jedan od načina na koji organizovani kriminal ulazi u svlačionice i unutrašnje krugove sportista - postepeno, kroz upoznavanja koja na prvi pogled deluju bezopasno", piše Majkl A. Flečer, novinar ESPN-a upoznat sa detaljima skandala.

Ono što započne kao prijateljsko poker veče ili poziv od pouzdanog poznanika, može, prije nego što se iko osvijesti, da se pretvori u nešto sasvim drugo - isprepletenu mrežu uticaja i, uskoro, obaveza, prema riječima bivših tužilaca i stručnjaka za mafiju.

Zavjera

U ovom slučaju, prema tužiocima, posrednik je bio Robert L. Straud, 67-godišnji muškarac iz Luisvila sa krivičnim dosijeom. Prema lokalnim medijima Vejv njuz, Straud je ubio čovjeka 1994. godine tokom večeri kartanja i kockanja u kući u Luisvilu. Isti izvor navodi da su 2001. godine, kada ga je policija zaustavila zbog istekle registracije, u zadnjem dijelu automobila pronađene "kartice za sportsko klađenje, kockice, karte za igranje i ono što je izgledalo kao zapisi o kockanju".

Straud je, prema optužnici i priloženim sudskim dokumentima objavljenim prošle nedelje, regrutovao Bilapsa i Džounsa da učestvuju u namještenim poker partijama koje su organizovali članovi najozloglašenijih kriminalnih porodica iz Njujorka.

"Straud je regrutovao bivše profesionalne sportiste, uključujući optužene Bilapsa i Dejmona Džounsa, u zavjeru kako bi privukao bogate žrtve da igraju u igrama. Za njihovu ulogu 'Fejs Kards' i članova prevarnih timova, Straud im je plaćao dio prihoda od kriminala", navodi se u pritvorskom memorandumu podnesenom uz slučaj.

Među optuženima u dvostrukim operacijama su članovi četiri velike američke kriminalne porodice, kao i sadašnji i bivši NBA igrači i treneri, rekla je komesarka policije Njujorka Džesika Tiš, prenosi CNN.

Dogovorene povrede i milionske opklade

Prema prvoj optužnici, Teri Rozir je u martu 2023. godine, dok je igrao za Šarlot Hornetse, navodno rekao prijatelju da će lažirati povredu i napustiti teren tokom utakmice protiv Nju Orleans Pelikansa. Njegov prijatelj Denir Laster je potom prodao informacije kladionicama za 100.000 dolara, a takođe se kladio na Rozirov loš nastup.

Samo devet minuta nakon početka utakmice, Rozir je zaista napustio igru sa samo pet postignutih poena, a FBI navodi da su tokom te utakmice na njegovu "ispod" statistiku stavljene neobično velike opklade - ukupno oko 200.000 dolara.

Slučaj je posebno intrigantan jer je NBA sprovela internu istragu još 2023. godine, ali nije pronašla kršenja pravila. Ali sada savezni istražitelji imaju nove dokaze, uključujući transakcije i komunikaciju između optuženih.

Novi moment u slučaju otkriven je i u američkim medijima - Rojters i Njujork post objavili su da je protiv Rozira 2023. godine podnet poreski zalog od 8,2 miliona dolara, što bi, prema analitičarima, moglo da objasni njegovu motivaciju za pridruživanje šemi.

Sa trenerske klupe do centra optužnice FBI-ja

Druga optužnica, koja uključuje i elemente organizovanog kriminala, povezuje Čonsija Bilapsa sa namještenim poker turnirima koje su, prema FBI-ju, organizovali članovi njujorških mafijaških porodica Bonano, Gambino, Lukeze i Đenoveze.

Bilaps se, prema navodima tužilaštva, pojavljivao na luksuznim privatnim zabavama u Njujorku, Las Vegasu i Majamiju kao neka vrsta "mamca" za bogate klijente, čime je doprinosio prividnoj legitimnosti događaja. Ali iza kulisa, stolovi su bili opremljeni rendgenskom tehnologijom i modifikovanim uređajima za miješanje karata, što je organizatorima omogućavalo da očitavaju ruke igrača i manipulišu ishodima igara.

Prema časopisu Pipl, FBI je tokom racije zaplijenio takozvani DeckMate 2, mašinu za miješanje karata sa ugrađenom kamerom, i poker sto sa rendgenskim senzorima. Žrtve su izgubile više od 7 miliona dolara, a neke od njih, tvrde tužioci, kasnije su fizički napadnute kako bi ih primorali da vrate svoje dugove.

Bilapsov advokat Kris Hejvud rekao je za ESPN da je "apsurdno vjerovati da bi Bilaps rizikovao svoju karijeru, Kuću slavnih i slobodu zbog kartaške igre". Bilaps je trenutno suspendovan iz Blejzersa dok je slučaj u toku.

Dejmon Džouns je ključna figura u obje optužnice

Treći optuženi, Dejmon Džouns, povezan je i sa klađenjem i sa poker šemama. Kao pomoćni trener Los Anđeles Lejkersa u to vrijeme, imao je pristup poverljivim medicinskim informacijama o igračima. U februaru 2023. godine, navodno je slao SMS poruke partnerima u mreži za klađenje savjetujući im da ulože velike iznose protiv Lejkersa jer "važan igrač neće igrati" - što se kasnije ispostavilo kao tačno kada je Lebron Džejms propustio utakmicu.

U istrazi se takođe navodi da je Džouns više puta pokušavao da proda slične insajderske informacije, uključujući i o sastavima Orlando Medžika i Klivlend Kavalirsa, iako su neke od informacija bile netačne, što je kasnije izazvalo sukobe sa kladioničarima.

Reakcije javnosti i politike

Reakcije na vanredne vijesti brzo su se proširile, od iznenađenja do bijesa na samu ligu, prema riječima petoro ljudi koji rade u NBA ili su bliski sa njom, a svima im je zagarantovana anonimnost jer nisu bili ovlašćeni da javno govore o toj temi.

"Iznenađeni smo što su uhvaćeni. Ali ne i iznenađeni, jer se kockanje, odnosno klađenje, dešava svuda", rekao je anonimni agent igrača.

Nakon izbijanja skandala, NBA je stavila stavila Bilapsa i Rozijera na privremeno odsustvo. Publika je burno reagovala - navijači Los Anđeles Klipersa su tokom utakmica skandirali "F-B-I!" upućeno Blejzersima, što su zabilježili i američki mediji.

Istovremeno, politički pritisak raste. Senator Ted Kruz i senatorka Marija Kantvel zvanično su zatražili od NBA da im preda interne dokumente o klađenju, navodeći da je "poverenje u sport temelj za njegov opstanak“.

Moderni mafijaški obrasci i novi rizici za NBA

Stručnjaci ističu da ovaj slučaj pokazuje kako se moderna mafija transformisala - od tradicionalnih nasilnih metoda do sofisticiranih prevara sa vrijednosnim papirima, sportskog klađenja i takozvanih "kotlarskih" onlajn operacija.

"Mafija više ne koristi pištolj, već algoritam", rekao je bivši šef kancelarije za organizirani kriminal Dru Rol.

Međutim, za NBA su rizici ogromni. Liga godinama promoviše legalno sportsko klađenje u partnerstvu sa brojnim platformama, a skandal poput ovog ozbiljno narušava njen kredibilitet.

Istraga se nastavlja

Optuženi se terete za prevaru putem elektroničkih komunikacija i zavjeru radi pranja novca, a svaka tačka optužnice nosi kaznu do 20 godina zatvora. Ukoliko budu osuđeni po obje tačke optužnice, mogli bi se suočiti sa kaznom do 40 godina zatvora.

"Istraga još nije završena. Ovo je samo vrh ledenog brijega. Vidjećemo tek šta se još krije ispod", kako je rekao Kristofer Raja, pomoćnik direktora FBI-ja.