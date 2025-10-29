Poljska vojska saopštila je da su danas njihovi lovci MiG-29 presreli ruski avion Il-20 koji je obavljao izviđačku misiju u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora bez podnijetog plana leta i sa isključenim transponderom.

Izvor: DowOperSZ

Poljska vojska je danas saopštila da su poljski lovci MiG-29 presreli ruski avion Il-20, koji je obavljao izviđačku misiju u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora bez podnijetog plana leta i sa isključenim transponderom.

"Poljski lovci su presreli avion Il-20 koji je izvršavao izviđačku misiju u međunarodnom vazdušnom prostoru, bez dostavljenog plana leta i sa isključenim transponderom", navela je vojska, preneli su regionalni mediji. Avion nije narušio poljski vazdušni prostor, navodi se u saopštenju.

28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



Polskie myśliwce…pic.twitter.com/oKNh8LRFRX — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ)October 29, 2025

"Zahvaljujući visokoj borbenoj gotovosti, profesionalizmu pilota i efikasnom funkcionisanju sistema protivvazdušne odbrane, misija je izvršena brzo, efikasno i bezbjedno. Zaštita poljskog neba nije samo obaveza, već i svakodnevna misija naših vojnika koji, sa punom posvećenošću, čuvaju bezbjednost naše zemlje. Oružane snage Republike Poljske ostaju u stalnoj pripravnosti kako bi reagovale na svaku pretnju i zaštitile suverenitet poljskog vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju.

Kremlj se još nije oglasio, a ruski državni mediji nisu izvještavali o ovom događaju.