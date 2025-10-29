Belgijski ministar odbrane Teo Franken uputio je Putinu direktne prijetnje i stavio do znanja šta će se dogoditi ukoliko se odluči da napadne Brisel.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY

Belgijski ministar odbrane Teo Franken tvrdio je da bi NATO "sravnio Moskvu sa zemljom" ako bi ikada napala Brisel. U opsežnom intervjuu, Franken se dotakao niza gorućih strateških pitanja, uključujući rat u Ukrajini, evropsku odbranu i nuklearno odražavanje.

Na direktno pitanje da li se boji da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokrenuti konvencionalni raketni napad na Brisel, njegov odgovor bio je nedvosmislen:

"Ne, jer bi tada pogodio srce NATO-a, a onda ćemo mi sravniti Moskvu sa zemljom". Franken je izrazio čvrstu podršku američkom vođstvu unutar NATO-a i ponovio svoje povjerenje u član 5., klauzulu o uzajamnoj odbrani koja je temelj Saveza.

Upitan da li će američki predsjednik Donald Tramp poštovati član 5., Franken je odgovorio potvrdno.

"Naravno da bi. U Evropi postoji puno predrasuda prema američkoj vlasti. Zašto ne bi poštovao član 5.?"

"Hibridni rat je veća pretnja"

Franken je istakao da je više zabrinut zbog ruske upotrebe hibridnog ratovanja nego zbog pretnje konvencionalnim napadom.

"Krstareća raketa na Brisel? Jasno je da bi to aktiviralo član 5., bez obzira koju definiciju koristite. Putin to neće uraditi", rekao je i dodao:

"Skloniji sam razmatranju scenarija sive zone: ‘mali zeleni ljudi’ koji podstiču ruskojezičnu manjinu u Estoniji protiv nacističkog režima. Prije nego što se snađete, anektovali su dio Estonije", pojasnio je ministar.

"Vjerovanje u evropsku vojsku je prodaja magle"

Ministar odbrane nije pokazao nimalo entuzijazma za ideju zajedničke evropske vojske. Kritikovao je veće evropske zemlje zbog "maksimiziranja sopstvenih tržišta" i dovodio u pitanje kako bi se države, koje trenutno ne mogu sarađivati ni u nabavci odbrambene opreme, mogle integrisati svoje nacionalne vojske, prenosi Index.

"Svako ko vjeruje u evropsku vojsku prodaje maglu. Srećom, imamo NATO, koji je ponovo dokazao svoju efikasnost u vazdušnoj odbrani u Poljskoj i Estoniji", poručio je.

Vojska na ulicama Brisela

Osim o međunarodnim temama, Franken je govorio i o unutrašnjim problemima, priznajući da sa Briselom ima "odnos između ljubavi i mržnje". Podržao je poziv Džordža Luisa Bučeza, lidera frankofonih liberala (MR), da se vojska rasporedi na ulice belgijske prijestolnice kako bi nadzirala žarišta trgovine drogom.

"Ako se ne pozabavimo ratom protiv droge i nesigurnošću, rak u Briselu će se proširiti dalje. Da li to zahtijeva vojsku na ulicama? Ako da, onda ćemo to i učiniti", zaključio je.