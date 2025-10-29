Avion na letu iz Čikaga ka Frankfurtu morao je prinudno da sleti zbog tuče putnika.

Izvor: Daniel SLIM / AFP / Profimedia

Avion avio-kompanije "Lufthanza" na letu od Čikaga ka Frankfurtu morao je prinudno da sleti u Atlantik zbog tuče putnika, prenosi "Aviationa2z". Let se odvijao u toku noći, većina putnika je spavala ili večerala kada je jedan mladić iz Indija napao dvoje tinejdžera viljuškom!

Kako je saopštila Kancelarija američkog tužioca za Masačusets, napadač je identifikovan kao Pranit Kumar Usiripali (28). Riječ je o studentu iz Indije koji je iz čista mira udo dječaka (17) u ključnu kost dok je spavao.

Nakon toga je ubo i drugog mladića u potiljak. Posada je uspjela da ga savlada u jednom trenutku, ali je on u jednom trenutku uspio prstima da napravi oblik pištolja i da stavi ruku u usta imitirajući pucanj.

Potom se otrgao i udario putnicu koja je sjedjela pored njega. Nasrnuo je i na članove posade zbog čega je avion morao prinudno da sleti.

On je odmah uhapšen po slijetanju. Optužen je za napad opasnim oružjem u avionu zbog čega mu prijeti do 10 godina zatvora, tri godine uslovne kazne i novčana kazna do 250.000 dolara.

"Duboko žalimo zbog neprijatnosti koje je ova situacija izazvala. Našim putnicima je po dolasku ponuđena psihološka podrška od strane posebno obučenog tima", navodi se u saopštenju "Lufthanze".