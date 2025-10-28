Let Lufthanse iz Čikaga za Frankfurt preusmjeren je ka Bostonu nakon što je putnik izbo dvoje tinejdžera metalnom viljuškom tokom leta.

Izvor: YouTube/Printscreen/Cargospotter

Avion kompanije Lufthansa koji je letio iz Čikaga za Njemačku bio je prinuđen da sleti u Boston nakon što je jedan putnik izbo dvoje tinejdžera metalnom viljuškom, saopštile su vlasti.

Praneeth Kumar Usiripalli (28), državljanin Indije, optužen je za napad smrtonosnim oružjem sa namjerom da nanese tjelesne povrede, saopštilo je Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država u Masačusetsu. Incident se dogodio na letu 431 za Frankfurt u subotu.

Federalni tužioci naveli su da je prva žrtva, sedamnaestogodišnjak koji je spavao na srednjem sjedištu, probuđen i zatekao Usiripallija kako stoji iznad njega držeći viljušku od nedavne avionske užine. On je, navodno, nasrnuo na tinejdžera i "udario ga metalnom viljuškom u predelu lijeve ključne kosti".

Usiripalli je zatim napao drugog sedamnaestogodišnjaka, koji je sjedio sa desne strane prve žrtve, udarivši ga u potiljak, navode zvaničnici. "Kada je posada pokušala da ga savlada, Usiripalli je podigao ruku, formirao prstima oblik pištolja, stavio je u usta i povukao zamišljeni obarač", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Usred haosa, Usiripalli se "okrenuo prema ženi koja je sjedjela lijevo od njega i udario je rukom po licu". Takođe je pokušao da udari člana posade, prema istom izvoru.

Usiripalli je uhapšen po sletanju aviona na Međunarodni aerodrom "Logan" u Bostonu. Prema podacima federalnih vlasti, u Sjedinjene Države je ušao sa studentskom vizom i bio upisan na master studije iz biblijskih nauka.