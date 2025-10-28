Putnica u Sen Malou (32) pokušala da otme volan autobusa vičući "Alahu akbar", lakše je povrijeđena jedna osoba, a osumnjičena je privedena uz pomoć majke. Istraga za veličanje terorizma je u toku.

Izvor: Kurir/ Profimedia

Na autobuskoj liniji ka francuskom Sen Malou, putnica stara 30-ak godina je iznenada ustala i potrčala ka vozaču, ali je ubrzo zaustavljena uz pomoć njene majke.

Juče oko 14.00, na autobuskoj liniji ka francuskom Sen Malou, putnica je iznenada ustala i potrčala ka vozaču.

"Zgrabila je volan vozila koje se još uvijek kretalo, vičući jednom 'Alahu akbar'", rekao je javni tužilac Sen Maloa, Fabris Tremel.

Prisebni vozač uspeo je da povrati kontrolu nad autobusom i naglo zakoči

"Jedan putnik lakše je povrijeđen, ali ostali su u redu, uključujući i pešake", saopštilo je tužilaštvo.

Policija je brzo intervenisala, a žena (32) je zaustavljena, ne pružajući otpor, posebno zahvaljujući intervenciji njene majke, koja je takođe bila u autobusu.

Osumnjičena, koja je stavljena u policijski pritvor, bila je nepoznata policiji. Prema istom izvoru, odbila je medicinsku pomoć.

"Tužilaštvo u Sen Malu je odmah pokrenulo istragu po optužbama za terorizam i nasilje", rekao je tužilac.

Ona se trenutno nalazi u pritvoru.

(Figaro/MONDO)