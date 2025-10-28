Tudor je otkrio da je u oktobru zaradio 4700 švajcarskih franaka neto, što je približno 4800 eura.

Rumun Tudor, koji živi i radi u Švajcarskoj, postao je viralan na TikToku, detaljno opisujući kako raspolaže svojom platom i koliko mu novca zapravo ostane na kraju mjeseca u jednoj od najskupljih zemalja na svijetu.

"Novac dolazi i odlazi, ali iskustvo ostaje“, tvrdi Tudor na početku videa, dodajući: "U Švajcarskoj, kada dobijete platu, prvo morate da platite račune. Mnogo računa.“

Plata od 4800 eura i detaljni troškovi

Tudor je otkrio da je u oktobru zaradio 4700 švajcarskih franaka neto, što je približno 4800 eura. "Pokazaću vam koliko plaćam za račune, koliko za hranu i koliko mi je ostalo u džepu ovog mjeseca“, objavio je. Da bi sve pratio, pedantno bilježi svoje troškove u svesku.

"Imam ovdje svesku i sve bilježim: hrana - 800 franaka, osiguranje ove godine za još dva mjeseca sa popustom - 69 franaka, paket Salt XXL Europa (mobilni telefon) - 145 franaka, paket Sunrise (telefon i internet) - 90 franaka, karta za voz - 170 franaka, stan - 950 franaka“, nabrojao je Tudor.

Nakon što plati sve gore navedene troškove, ostaje mu oko 2460 franaka, odnosno približno 2500 eura. Ovaj novac, kaže, može da koristi za štednju, odmore i druge lične potrebe.

Upozorenje za sve koji planiraju da dođu

Tudor naglašava da je Švajcarska izuzetno skupa zemlja i da plata od 4.700 franaka dolazi tek nakon nekoliko godina rada. U drugom videu upozorio je na najveći izazov. "Jedini problem u Švajcarskoj je što postoje tone poreza“, objasnio je.

"Zaključak je da će oni koji dođu, ono što zarade na jabukama, potrošiti na kruške, jer tako sistem funkcioniše. Upoznao sam mnogo Rumuna koji su došli i otišli ​​jer nisu razumjeli sistem, poreze i sve ostalo“, zaključio je.