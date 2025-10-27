Delegacije Kine i SAD-a postigle su osnovni konsenzus o aranžmanima za rešavanje trgovinskih problema nakon dva dana razgovora.

Izvor: kineska medijska grupa

„Suština ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i SAD-A je obostrana korist i obostrano korisni rezultati, a dvije zemlje dobijaju od saradnje, a gube od konfrontacije“, rekao je kineski potpredsjednik He Lifeng nakon sastanka u Kuala Lumpuru od subote do nedelje sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom i američkim trgovinskim predstavnikom Džejmisonom Grirom.

Vođeni važnim konsenzusima koje su dva šefa država postigla u telefonskim razgovorima od početka ove godine, dvije strane su imale iskrene, detaljne i konstruktivne razmjene mišljenja o važnim trgovinskim i ekonomskim pitanjima od obostranog interesa, uključujući mjere SAD-a iz člana 301 u vezi sa pomorskim, logističkim i brodogradnjskim sektorima Kine, produženje suspenzije recipročnih tarifa, saradnju u carinama i sprovođenju zakona vezanu za fentanil, trgovinu poljoprivrednim proizvodima i kontrolu izvoza.

Dvije strane su se složile da razrade konkretne detalje i prate domaće procese odobravanja svake strane.

He je napomenuo da održavanje stabilnog razvoja trgovinskih odnosa između Kine i SAD-a služi zajedničkim interesima obje zemlje i naroda i ispunjava očekivanja međunarodne zajednice.

„Što se tiče ekonomskih i trgovinskih razlika i trenja, dve strane treba da poštuju principe međusobnog poštovanja, mirne koegzistencije i obostrano korisne saradnje, vode dijalog i konsultacije na ravnopravnoj osnovi i pronalaze načine da se pravilno pozabave međusobnim zabrinutostima“, rekao je He.

„Očuvanje teško stečenih dostignuća u ekonomskim i trgovinskim konsultacijama između Kine i SAD-a zahtijeva zajedničke napore obje strane“, dodao je.

Pozvao je američku stranu da radi sa Kinom u istom pravcu, sprovodi važne konsenzuse postignute između dva šefa država tokom telefonskih razgovora, kao i dobitke bilateralnih trgovinskih razgovora održanih ove godine, dalje gradi međusobno poverenje, upravlja razlikama, proširuje obostrano korisnu saradnju i unapređuje ekonomske i trgovinske odnose između Kine i SAD-a na viši nivo.

Američka strana je saopštila da su ekonomski i trgovinski odnosi između SAD-a i Kine najuticajniji bilateralni odnosi na svijetu, izražavajući spremnost da sarađuju sa Kinom u duhu jednakosti i poštovanja kako bi se pravilno riješile razlike, produbila saradnja i promovisao zajednički razvoj.

Obje strane su se složile da će, pod strateškim vođstvom dva šefa država, u potpunosti iskoristiti mehanizam ekonomskih i trgovinskih konsultacija između Kine i SAD-a, održavati blisku komunikaciju o odgovarajućim pitanjima u oblasti ekonomije i trgovine, te promovisati zdrav, stabilan i održiv razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa u korist dva naroda i doprinijeti globalnom prosperitetu.