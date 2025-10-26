CIA i Stejt department imali su različite procjene spremnosti Vladimira Putina na pregovore o okončanju rata u Ukrajini, što je dovelo do otpuštanja nekoliko analitičara i ostavke jednog zaposlenog, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na WSJ.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Početkom 2025. godine, obaveštajna služba Stejt departmenta izrazila je sumnju u spremnost ruskog lidera Vladimira Putina da pregovara o okončanju rata u Ukrajini, dok je CIA zauzela optimističniji stav, prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na Wall Street Journal (WSJ).

Tokom Trampovog drugog mandata, američki zvaničnici više puta su tražili od analitičara informacije o situaciji u Ukrajini kako bi procijenili Putinove ciljeve i spremnost za pregovore. Analitičari CIA smatrali su da bi mogli postojati mogućnosti za pregovore, dok je Stejt department, pozivajući se na Putinove izjave o “demilitarizaciji” i “denacifikaciji” Ukrajine, zaključio da lider Kremlja neće odustati od maksimalističkih zahtjeva.

Prema WSJ-u, ove neslaganja su uticala na reputaciju Biroa za obaveštajne poslove i istraživanja (INR) među vladinim zvaničnicima, što je rezultovalo otpuštanjem nekoliko analitičara, dok je jedan podnio ostavku.

Sukob između procjena CIA i Stejt departmenta bio je posebno izražen uoči planiranog sastanka Putina i Trampa na Aljasci.