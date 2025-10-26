Izraelska vazdušna sila ubila je visokog komandanta elitne Radvan jedinice Hezbolaha, Muhameda Akrama Arabiju, u južnom Libanu, dok tenzije između Izraela i Hezbolaha rastu nakon pretnji odmazdom.

Izvor: Profimedia

Izraelska vazdušna sila ubila je Muhameda Akrama Arabiju, visokog komandanta elitne jedinice Radvan Hezbolaha, u trenutku rastućih tenzija nakon pretnji grupe odmazdom.

U značajnom udaru, koji direktno izaziva nedavne prijetnje Hezbolaha, Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su eliminaciju višeg komandanta iz elitne Radvan jedinice u južnom Libanu. Ciljani napad na Muhameda Akrama Arabiju izveden je u trenutku pojačane napetosti, nakon što su izveštaji naveli da je Hezbolah odlučio da uzvrati na svaku izraelsku akciju na libanskoj teritoriji.

Ubistvo komandanta Radvan jedinice u Al-Kulaji

Ubistvo je izvršeno u subotu, u regionu Al-Kulaja u južnom Libanu, putem borbenih aviona Izraelske vazdušne sile, uz obaveštajno i operativno vođstvo Severnog komande IDF-a.

Prema portparolu IDF-a, Arabia, viši terenski komandant u specijalizovanoj Radvan jedinici, nedavno je učestvovao u dvije značajne aktivnosti koje su direktno kršile prethodna dogovaranja između Izraela i Libana.

Obnova infrastrukture: Aktivno je učestvovao u jačanju borbenih sposobnosti Hezbolaha i uspostavljanju nove terorističke infrastrukture u okviru stalnih militarizacijskih napora grupe u južnom Libanu.

Kršenje dogovora: IDF je jasno naveo da Arabijine aktivnosti predstavljaju kršenje postojećih sporazuma između Izraela i Libana u vezi sa vojnim aktivnostima u regionu.

Radvan jedinica je komandna jedinica Hezbolaha, posebno obučena za prekogranične infiltracije i ofanzivne operacije protiv izraelskih ciljeva, što čini napad na njene komandante veoma vrijednom i strateški važnom akcijom.

Preteći kontekst

Ovaj udar šalje jasnu poruku da Izrael neće odustati pod pritiskom Hezbolahovih navodnih prijetnji odmazdom. Neposredno prije eliminacije, izveštaji su navodili da Iranom podržana teroristička grupa usvaja agresivniju politiku prema izraelskim akcijama.

IDF je u izjavi naglasio svoju nepokolebljivu posvećenost.

ELIMINATED: Muhammad Akram Arabiya, a commander in Hezbollah’s Radwan Force Special Force, in the Al-Qlaiaah area in southern Lebanon.



Arabiya advanced the reestablishment of Hezbollah’s combat capabilities and took part in attempts to reestablish Hezbollah’s terror…pic.twitter.com/Zdgm0VFOe0 — Israel Defense Forces (@IDF)October 26, 2025

"IDF će nastaviti da djeluje odlučno kako bi uklonio svaku prijetnju po Državu Izrael i da napadne svaki entitet uključen u terorističke aktivnosti protiv njenih građana."

Ciljano ubistvo visokog funkcionera Radvan jedinice signalizira da Izrael nastavlja svoju proaktivnu bezbjednosnu strategiju, čak i uz rizik daljeg zaoštravanja nestabilne situacije na sjevernoj granici.